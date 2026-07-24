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‘유시민, 그만 자중하라’···잇단 재건축·필패·계파 수장 주장에 “내란세력 돕는 결과” 커지는 비판

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본문 요약

이재명 대통령의 국정 운영을 두고 연일 비판 수위를 높이고 있는 유시민 작가를 두고 여권 내부에서도 자중이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

진성준 더불어민주당 의원은 24일 YTN 라디오에서 "유 작가의 충정을 의심하지는 않는다"면서도 "수위 높은 발언이나 거친 표현이 지속되고 있는 것은 오히려 당의 반발을 불러일으키는 일이니 자제하시면 좋겠다는 생각을 갖고 있다"라고 말했다.

박지원 의원도 이날 페이스북에서 "유 작가의 비평을 부분적으로 인정하지만 어찌하였든 내란 세력을 도와주는 결과로 국민이 받아들이는 것을 우려한다"고 말했다.

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‘유시민, 그만 자중하라’···잇단 재건축·필패·계파 수장 주장에 “내란세력 돕는 결과” 커지는 비판

입력 2026.07.24 13:36

수정 2026.07.24 14:11

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  • 심윤지 기자

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유시민 작가(왼쪽)가 23일 조승원의 뉴스하이킥에 출연해 발언하고 있다. MBC 라디오 시사 유튜브 갈무리

유시민 작가(왼쪽)가 23일 조승원의 뉴스하이킥에 출연해 발언하고 있다. MBC 라디오 시사 유튜브 갈무리

이재명 대통령의 국정 운영을 두고 연일 비판 수위를 높이고 있는 유시민 작가를 두고 여권 내부에서도 자중이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

진성준 더불어민주당 의원은 24일 YTN 라디오에서 “유 작가의 충정을 의심하지는 않는다”면서도 “수위 높은 발언이나 거친 표현이 지속되고 있는 것은 오히려 당의 반발을 불러일으키는 일이니 자제하시면 좋겠다는 생각을 갖고 있다”라고 말했다. 박지원 의원도 이날 페이스북에서 “유 작가의 비평을 부분적으로 인정하지만 어찌하였든 내란 세력을 도와주는 결과로 국민이 받아들이는 것을 우려한다”고 말했다.

유 작가의 비판을 ‘예방주사로 삼자’는 중립적 태도를 보여왔던 윤건영 의원도 전날 MBC 라디오에서 “투약 권고도 적정량이 있다. 예방주사도 한두 대 맞아야지, 여러 대 맞으면 맞는 사람이 기분 좋겠나”라며 “이제부터는 민주당의 자정 능력을 믿고 좀 지켜봐 주시면 어떨까 한다”고 말했다. 유 작가가 제기한 ‘뉴 이재명 중심의 정계 개편’ 가능성에 대해서는 “논리적 비약”이라며 “개인적으론 동의가 안 된다”고 말했다.

앞서 유 작가는 전날 MBC 라디오에서 “대통령이 특정한 후보가 되기를 원하고 있다”며 “제가 보기에는 대통령이 계파의 수장처럼 행동하고 있다. 그러면 모두가 곤란해진다”고 말했다. 유 작가는 이 대통령이 민주당 지지층 동의 없이 중도보수 정당으로의 “재건축(정계 개편)”을 추진하고 있으며 이러한 시도가 “필연적 실패”에 직면할 것이라는 주장도 이어가고 있다.

친이재명계에서는 유 작가의 잇따른 작심 발언이 8·17 민주당 전당대회에서 당대표 선거에 출마한 정청래 의원을 지원하려는 의도라며 반발했다. 강득구 의원은 이날 페이스북에서 “도대체 왜 그토록 편향되게 행동하시냐. 누군가의 사주라도 받은 것이냐, 아니면 어떤 불순한 정치적 의도가 숨어있는 것이냐”라고 적었다.

최고위원 선거에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장도 이날 SBS 라디오에서 “이 모든 기획 뒤에 이 대통령이 있다는 게 말이 되냐. 그러면 최소한 제가 알아야지 않나”라고 말했다.

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