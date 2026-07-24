카이스트, 엔비디아와 공동연구소 설립···차세대 AI 핵심기술 연구

카이스트(KAIST)가 글로벌 AI 컴퓨팅 기업 엔비디아(NVIDIA)와 함께 차세대 에이전틱 인공지능(AI) 연구를 진행할 연구소를 설립했다.

카이스트는 김재철AI대학원에 ‘엔비디아-카이스트 AI 공동연구소’를 설립하고 차세대 AI 핵심기술 공동연구를 시작한다고 24일 밝혔다.

공동연구소는 한국어와 국내 산업에 특화된 에이전틱 AI 모델과 AI 에이전트 시스템을 공동 개발하기 위해 설립됐다. 양측은 공동연구소 설립을 기반으로 AI 원천기술 확보와 글로벌 인재 양성, 산업 경쟁력 강화를 위한 장기적인 연구협력 체계도 구축할 계획이다. 엔비디아의 풀스택 AI 기술과 엔비디아 네모트론 오픈 모델, 국내 엔비디아 클라우드 파트너의 컴퓨팅 인프라와 카이스트의 연구인력을 결합해 나갈 예정이다.

연구소에는 매년 5000만달러(약 732억원) 상당의 AI 컴퓨팅 자원이 제공되며, 연구자들은 국내 엔비디아 클라우드 파트너를 통해 엔비디아의 최신 AI 컴퓨팅 인프라를 활용할 수 있게 된다. 연구소에서는 매년 10명 이상의 카이스트 연구자를 지원하고, 엔비디아는 우수한 한국 AI 연구자를 연구직으로 채용할 예정이다. 한국의 AI 인재들이 도전적인 연구를 수행하면서 경력을 쌓고, 글로벌 산학 협력을 강화할 수 있는 기반을 마련하겠다는 구상이다.

배충식 카이스트 총장은 “이번 협력은 세계 최고 수준의 AI 연구역량과 최첨단 AI 인프라를 결합하는 전략적 파트너십의 출발점”이라며 “대한민국을 대표하는 글로벌 AI 연구거점을 구축하고, 차세대 AI 원천기술 확보와 세계적 인재 양성에 앞장서겠다”고 말했다.

연구소는 현재 엔비디아에서 박사후연구원으로 일하고 있는 김현우 박사가 다음달 김재철AI대학원 교수이자 공동 연구소장으로 부임해 이끌게 된다. 김 박사는 “AI 연구는 세계적 인재와 대규모 인프라, 학계와 산업계의 긴밀한 협력이 필요한 새로운 시대로 접어들고 있다”며 “한국이 세계적 AI 과학자를 유치·정착시킬 수 있도록 엔비디아와 함께 도전적인 연구를 추진하고, 글로벌 연구조직과 지속적인 협력 관계를 구축하겠다”고 밝혔다.