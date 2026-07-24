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‘이언주 불법 합성물’ 편집·유포 60대 송치···경찰 “성적 모욕 엄중 처벌”

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본문 요약

이언주 더불어민주당 의원을 대상으로 성적 수치심을 유발하는 허위 영상물과 모욕 이미지를 편집·유포한 60대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

경찰은 또 지난 2일부터 4일 사이 A씨가 편집·유포한 허위 영상물을 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 재유포한 계정들에 대해서도 수사를 진행하고 있다.

서울경찰청 관계자는 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 성적수치심과 인간의 존엄성 등을 파괴하는 범죄 행위에 대해 엄중히 수사하고, 유관기관과 긴밀히 협력하여 2차 피해 방지를 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘이언주 불법 합성물’ 편집·유포 60대 송치···경찰 “성적 모욕 엄중 처벌”

입력 2026.07.24 13:46

수정 2026.07.24 14:25

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  • 김은송 기자

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지난 2~4일 온라인 재유포한 계정도 수사

이언주 더불어민주당 최고위원이 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 한수빈 기자

이언주 더불어민주당 최고위원이 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 한수빈 기자

이언주 더불어민주당 의원을 대상으로 성적 수치심을 유발하는 허위 영상물과 모욕 이미지를 편집·유포한 60대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 사이버수사대는 성폭력처벌법 위반 및 모욕 혐의로 기업인 60대 남성 A씨를 불구속 송치했다고 23일 밝혔다.

A씨는 지난 2일 이 의원의 얼굴을 합성한 허위 영상물 1개와 모욕 이미지 3개를 편집해 SNS에 유포한 혐의를 받는다. 이 의원 측은 3일 A씨를 경찰에 고소했다.

수사에 착수한 경찰은 지난 8일 A씨의 사무실 등을 압수수색해 관련 자료를 확보하는 등 수사를 벌여왔다.

A씨는 사건 당시 더불어민주당 당원 신분이었으나, 사건 이후 당에서 제명 처분된 것으로 알려졌다.

경찰은 또 지난 2일부터 4일 사이 A씨가 편집·유포한 허위 영상물을 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 재유포한 계정들에 대해서도 수사를 진행하고 있다.

서울경찰청 관계자는 ”최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 성적수치심과 인간의 존엄성 등을 파괴하는 범죄 행위에 대해 엄중히 수사하고, 유관기관과 긴밀히 협력하여 2차 피해 방지를 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

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