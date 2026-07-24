AI혁신관·시민사회국 신설···대전시, 민선 9기 첫 조직개편 추진

대전시가 인공지능(AI) 전환과 미래산업 육성, 시민주권과 노동존중 등에 방점을 찍고 민선 9기 첫 조직개편안을 마련했다.

유득원 대전시 행정부시장은 24일 시청 브리핑룸에서 가진 브리핑을 통해 “변화하는 행정수요에 대응하기 위해 현행 19국 체계를 18국으로 조정하는 조직개편을 추진한다”고 밝혔다.

민선 9기 출범 이후 처음 이뤄지는 이번 조직 개편은 유사·분산 기능을 통합하고, 정책 대상과 업무 성격에 따라 실·국별 역할을 재조정하는 데 초점이 맞춰졌다. 전체적으로 조직 규모는 줄이되 민생과 안전, 미래성장 등 시정 우선순위가 높은 분야는 기능을 보강해 정책 추진의 책임성과 실행력을 높이겠다는 것이다.

시는 AI 대전환과 안전한 도시, 미래산업 혁신, 민생경제 회복, 시민주권과 노동존중 등 5가지 주요 개편 방향을 제시했다. 이런 기조에 따라 기획조정실에 3급 직위인 AI 혁신관을 신설하기로 했다. AI 정책 기획과 행정 전반에서의 AI 활용, 시민 서비스 개선 등 시정의 AI 전환을 추진하는 역할을 한다.

시민사회국도 새롭게 만들어진다. 시민참여와 공동체, 노동, 청년, 대학, 교육·청소년 정책을 아우르는 부서다. 시민의 정책 참여를 확대하고 노동존중 행정 기반을 마련하는 동시에 청년·대학·교육 정책을 연계해 지역 인재의 성장과 정착을 지원하겠다는 의지가 담겼다.

기존 부서 중에서는 미래전략산업실과 기업지원국이 미래전략실로 통합되고, 경제국은 민생경제국으로 이름을 바꿔 시민 생활과 밀접한 경제 정책을 총괄한다. 문화예술관광국과 체육건강국은 기능을 조정해 문화체육관광국과 의료건강국으로 재편되고, 환경국과 녹지농생명국은 기후환경녹지국으로 통합된다.

시는 정무 조정과 대외협력·소통 기능을 강화하기 위해 정무경제과학부시장 직위를 정무부시장으로 바꾸기로 했으며, 대변인 직급을 4급에서 3급으로 상향해 산하에 공모담당관과 홍보담당관을 두기로 했다.

조직개편안은 다음달 3일까지 입법예고를 하고 자치법규 법제심사와 시의회 심의·의결 절차를 거쳐 다음달 31일쯤 시행될 예정이다.

유 부시장은 “이번 조직개편은 변화된 정책환경과 행정수요에 맞춰 기능을 재조정하고, 민선 9기 핵심 정책을 안정적이고 책임있게 추진할 행정체계를 갖추기 위한 것”이라며 “부서별 기능과 책임을 명확히 하고 개편되는 조직이 조기에 안착해 실질적 정책 성과와 행정서비스 개선으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.