창간 80주년 경향신문

미국 ‘강제노동 관세’에···일본 정부도 “유감”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한국과 함께 미국으로부터 12.5%의 '강제노동 관세'를 부과받은 일본에서도 유감이라는 반응이 나왔다.

청와대는 24일 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국 등 60개국을 대상으로 무역법 301조 강제노동 관련 관세를 부과한 것과 관련해 "최종적으로 양국 간 합의한 15%가 지켜질 수 있도록 미측과 긴밀히 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 "한·미 양국은 관세 합의가 준수되어야 한다는 데 공감대가 있는 만큼 아직 조사가 진행 중인 공급... 도널드 트럼프 미국 행정부가 강제노동 생산품의 수입을 차단하기 위한 법·제도와 집행 체계를 충분히 갖추지 못했다며 60개국에 10∼12.5%의 관세를 부과했다. 한국은 강제노동 대응이 미흡한 국가로 분류돼 사실상 12.5%의 관세를 맞았다. 미 무역대표부는 23일 무역법 301조를 근거로 60개국에 10∼12.5%의 관세를 확정했...

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미국 ‘강제노동 관세’에···일본 정부도 “유감”

입력 2026.07.24 14:05

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
일본 국기를 배경으로 도널드 트럼프 미국 대통령이 그려진 일러스트. 로이터연합뉴스

일본 국기를 배경으로 도널드 트럼프 미국 대통령이 그려진 일러스트. 로이터연합뉴스

한국과 함께 미국으로부터 12.5%의 ‘강제노동 관세’를 부과받은 일본에서도 유감이라는 반응이 나왔다.

기하라 미노루 일본 관방장관은 24일 기자회견에서 “우리나라(일본)의 산업과 무역은 국제적 규칙에 따라 이뤄지고 있음에도 강제 노동으로 생산된 제품의 수입 금지 조치가 없다는 이유로 우리나라에 대해 관세를 부과한 이번 조치는 유감이다”라고 말했다고 교도통신은 전했다.

그는 “일미 간에는 작년 합의에 변함이 없으며 쌍방이 그 실시에 계속해서 전념하고 있다는 이해를 공유하고 있다”며 “미국 측으로부터 최종적으로 일본에 대해 작년의 합의를 초과하는 추가 관세를 부과하지 않는다는 것을 확인했다”라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 23일(현지시간) 강제노동 생산품의 수입을 차단하기 위한 법·제도와 집행 체계를 충분히 갖추지 못했다며 무역법 301조에 따라 한국과 일본 등 60개국에 10~12.5%의 관세를 부과했다. 한국·일본·호주 등은 관련 금지 조치가 없거나 미비한 국가에 속해 최고세율인 12.5%를 적용받게 됐다.

무역법 301조는 미국 정부가 해외 시장에서 미국 기업에 대한 불공정 행위가 있다고 판단할 경우, 관세 등 보복 조처를 할 수 있도록 규정하고 있다. USTR은 지난 3월 ‘과잉생산’과 ‘강제노동으로 생산된 제품 수입’ 분야에 대한 무역법 301조 조사에 착수했다.

이날 확정된 강제노동 관세에 이어 추후 발표될 과잉생산 관세까지 더하면 한·일의 관세율은 추가로 인상될 가능성이 있다.

일본은 지난해 트럼프 행정부와 기존 관세율이 15% 미만인 품목에 대해 추가 관세를 합치더라도 관세율 상한을 15%로 유지하는 데 합의한 바 있다.

청와대, 미국 ‘강제노동 관세’에 “한·미 합의 15% 지켜지도록 긴밀히 협의할 예정”

청와대는 24일 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국 등 60개국을 대상으로 무역법 301조 강제노동 관련 관세를 부과한 것과 관련해 “최종적으로 양국 간 합의한 15%가 지켜질 수 있도록 미측과 긴밀히 협의해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 청와대 관계자는 이날 “한·미 양국은 관세 합의가 준수되어야 한다는 데 공감대가 있는 만큼 아직 조사가 진행 중인 공급...

https://www.khan.co.kr/article/202607241004001

[속보]미국, 60개국에 ‘강제노동 관세’ 확정···한국엔 사실상 12.5% 부과

도널드 트럼프 미국 행정부가 강제노동 생산품의 수입을 차단하기 위한 법·제도와 집행 체계를 충분히 갖추지 못했다며 60개국에 10∼12.5%의 관세를 부과했다. 한국은 강제노동 대응이 미흡한 국가로 분류돼 사실상 12.5%의 관세를 맞았다. 미 무역대표부(USTR)는 23일(현지시간) 무역법 301조를 근거로 60개국에 10∼12.5%의 관세를 확정했...

https://www.khan.co.kr/article/202607240728001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글