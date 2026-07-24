미국 ‘강제노동 관세’에···일본 정부도 “유감”

한국과 함께 미국으로부터 12.5%의 ‘강제노동 관세’를 부과받은 일본에서도 유감이라는 반응이 나왔다.

기하라 미노루 일본 관방장관은 24일 기자회견에서 “우리나라(일본)의 산업과 무역은 국제적 규칙에 따라 이뤄지고 있음에도 강제 노동으로 생산된 제품의 수입 금지 조치가 없다는 이유로 우리나라에 대해 관세를 부과한 이번 조치는 유감이다”라고 말했다고 교도통신은 전했다.

그는 “일미 간에는 작년 합의에 변함이 없으며 쌍방이 그 실시에 계속해서 전념하고 있다는 이해를 공유하고 있다”며 “미국 측으로부터 최종적으로 일본에 대해 작년의 합의를 초과하는 추가 관세를 부과하지 않는다는 것을 확인했다”라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 23일(현지시간) 강제노동 생산품의 수입을 차단하기 위한 법·제도와 집행 체계를 충분히 갖추지 못했다며 무역법 301조에 따라 한국과 일본 등 60개국에 10~12.5%의 관세를 부과했다. 한국·일본·호주 등은 관련 금지 조치가 없거나 미비한 국가에 속해 최고세율인 12.5%를 적용받게 됐다.

무역법 301조는 미국 정부가 해외 시장에서 미국 기업에 대한 불공정 행위가 있다고 판단할 경우, 관세 등 보복 조처를 할 수 있도록 규정하고 있다. USTR은 지난 3월 ‘과잉생산’과 ‘강제노동으로 생산된 제품 수입’ 분야에 대한 무역법 301조 조사에 착수했다.

이날 확정된 강제노동 관세에 이어 추후 발표될 과잉생산 관세까지 더하면 한·일의 관세율은 추가로 인상될 가능성이 있다.

일본은 지난해 트럼프 행정부와 기존 관세율이 15% 미만인 품목에 대해 추가 관세를 합치더라도 관세율 상한을 15%로 유지하는 데 합의한 바 있다.