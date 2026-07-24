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서울 보인고 이창현이 23일 충북 제천축구센터2구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 경기 부천중동FCU18을 상대로 팀의 네 번째 골을 넣고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
2026 대통령금배 고등 U17(17세 이하) 유스컵 8강 진출팀이 확정됐다.
충북 제천축구센터에서 23일 열린 대통령금배 유스컵에서 지난해 결승에서 맞붙었던 서울 보인고와 충남 신평고는 압도적인 공격력을 앞세워 나란히 8강에 진출했다.
디펜딩 챔피언 보인고는 경기 부천중동FC U18을 상대로 전반 3골, 후반에만 7골을 몰아넣으며 10-0으로 대승했다. 지난해 준우승팀 신평고는 충북 제천제일고를 7-0으로 누르고 8강에 올랐다.
8강전은 25일 제천축구센터에서 열린다. 보인고-부천중동FC U18, 신평고-제천제일고의 16강전 주요 장면을 모았다.
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서울 보인고 리루이쥔이 23일 충북 제천축구센터2구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 경기 부천중동FCU18을 상대로 팀의 일곱 번째 골을 넣고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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서울 보인고 리루이쥔이 23일 충북 제천축구센터2구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 경기 부천중동FCU18 수비를 앞에 두고 슛을 때리고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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서울 보인고 이상준이 23일 충북 제천축구센터2구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 경기 부천중동FCU18의 골문을 향해 슛을 날리고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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서울 보인고 김강우가 23일 충북 제천축구센터2구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 경기 부천중동FCU18을 상대로 팀의 여섯 번째 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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서울 보인고 김강우가 23일 충북 제천축구센터2구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 경기 부천중동FCU18을 상대로 팀의 여섯 번째 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
■ 대통령금배 유스컵 16강전 결과
충남 신평고 7-0 충북 제천제일고
서울 영등포공고 2-0 경북 예일메디텍고
충북 제천봉양FCU18 2-1 서울 중경고
서울 보인고 10-0 경기 부천중동FC U18
강원 강릉중앙고 7-1 서울더풋볼A U18
서울 숭실고 0 (7-6 PSO) 0 함양FC U18
경기 안양공고 1(7-6 PSO) 1 서울 용문고
경기 HR축구센터 0(4-2 PSO) 0 인천 강화스포츠클럽U18
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23일 충북 제천축구센터3구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 충남 신평고 조준희의 슛이 충북 제천제일고 골망을 흔들고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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충남 신평고 임상현이 23일 충북 제천축구센터3구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 충북 제천제일고 문전에서 슛을 시도하고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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충남 신평고 조준희가 23일 충북 제천축구센터3구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 충북 제천제일고를 상대로 네 번째 골을 터트리고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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충남 신평고 김태호가 23일 충북 제천축구센터3구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 충북 제천제일고를 상대로 팀의 세 번째 골을 터트리고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자
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충남 신평고 박한울이 23일 충북 제천축구센터3구장에서 열린 2026 대통령금배 고등 U17 유스컵에서 충북 제천제일고를 상대로 팀의 다섯 번째 골을 터뜨린 뒤 하이파이브를 하고 있다. 2026.7.23. 강윤중 선임기자