2026 대통령금배 고등 U17(17세 이하) 유스컵 8강 진출팀이 확정됐다.

충북 제천축구센터에서 23일 열린 대통령금배 유스컵에서 지난해 결승에서 맞붙었던 서울 보인고와 충남 신평고는 압도적인 공격력을 앞세워 나란히 8강에 진출했다.

디펜딩 챔피언 보인고는 경기 부천중동FC U18을 상대로 전반 3골, 후반에만 7골을 몰아넣으며 10-0으로 대승했다. 지난해 준우승팀 신평고는 충북 제천제일고를 7-0으로 누르고 8강에 올랐다.

8강전은 25일 제천축구센터에서 열린다. 보인고-부천중동FC U18, 신평고-제천제일고의 16강전 주요 장면을 모았다.

■ 대통령금배 유스컵 16강전 결과

충남 신평고 7-0 충북 제천제일고

서울 영등포공고 2-0 경북 예일메디텍고

충북 제천봉양FCU18 2-1 서울 중경고

서울 보인고 10-0 경기 부천중동FC U18

강원 강릉중앙고 7-1 서울더풋볼A U18

서울 숭실고 0 (7-6 PSO) 0 함양FC U18

경기 안양공고 1(7-6 PSO) 1 서울 용문고

경기 HR축구센터 0(4-2 PSO) 0 인천 강화스포츠클럽U18