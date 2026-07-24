판사마저 꾸짖었다···미 법무부, NYT 기자 소환장 철회

미국 법무부가 도널드 트럼프 대통령의 새 전용기(에어포스원) 관련 보안 문제를 보도한 뉴욕타임스(NYT) 기자들에게 연방 대배심 출석을 요구하는 소환장을 발부했다가 이를 철회하기로 했다고 NYT가 23일(현지시간) 보도했다.

법무부 측 변호인은 이날 뉴욕 남부 연방지방법원 심리에서 “정부는 소환장을 철회할 준비가 돼 있다”며 이같이 밝혔다. 또 법무부는 기자들의 모친·배우자 등 가족의 통화기록을 요구한 데 대해서도 “실수”라며 사과했다.

법무부의 태도 변화는 소환장 발부의 적절성을 따진 법원 추궁 이후에 나왔다고 NYT는 전했다. 심리를 맡은 아룬 수브라마니안 판사는 이날 재판에서 기자에게 소환장을 발부하는 것은 엄격한 법적 요건을 충족해야 하는 사안이라고 지적했다.

수브라마니안 판사는 언론인을 상대로 한 소환장은 다른 모든 방법을 시도한 뒤 사용하는 ‘최후의 수단’이어야 한다며 “소환장은 첫 번째 단계가 아니라 마지막 단계”라고 말했다. 이어 정부 조치가 언론 자유를 보호하기 위해 마련된 법과 규정을 “완전히 뒤집어 놓았다”고 지적했다.

심리 과정에서 법무부는 소환장 발부 과정에서 발생한 실수를 인정했다. 법무부 측 변호인은 NYT 기자 가족의 통화 기록을 확보하려 한 것에 대해 “신속하게 진행하려다 빚어진 결과”라고 해명했다.

NYT 측은 법무부의 소환장 발부가 법적 요건을 충족하지 못했다며 “대배심 절차의 남용, 언론인에 대한 지속적인 악의적 공격을 보여주는 것”이라고 주장했다.

미 법무부는 재판 이후 낸 성명에서 사법부를 비판했다. 법무부는 수브라마니안 판사의 조처가 “명백하고 오랜 원칙과 상식을 무시한 것”이라고 반발했다. 또 “조사는 계속 진행 중”이라며 “기밀 정보를 유출해 국가 안보를 위협하는 자들, 즉 중대한 연방 범죄를 저지른 자들에게 법적 책임을 물을 것”이라고 했다.

이번 수사는 트럼프 대통령이 카타르 정부로부터 받은 새 대통령 전용기의 보안 문제를 다룬 NYT 보도와 관련해 기밀 유출 경위를 파악하며 이뤄졌다.

이달 초 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의 후 귀국길에 새 전용기 대신 구형 전용기를 이용하면서 보안 문제가 제기됐다. NYT는 익명의 관계자를 인용해 비밀경호국이 신형 에어포스원이 미사일방어체계 등 기존 전용기 기능을 갖추지 않았다는 점을 들어 기존 에어포스원 이용을 권고했다고 보도했다.

이후 연방수사국(FBI) 요원들이 기자들의 집을 찾아가 대배심 출석을 요구하는 소환장을 전달했다. 이후 법무부가 기자들의 가족 통화내역까지 요청하는 등 광범위한 개인정보를 수사 대상으로 삼았다는 사실이 알려졌다.

미 법무부는 올해 초 월스트리트저널(WSJ)과 워싱턴포스트(WP) 기자들을 상대로 소환장 발부를 시도했다가 언론사들의 강력한 법적 대응에 이를 철회했다.

카타르가 기증한 새 대통령 전용기는 ‘추가 업그레이드 및 개선’을 이유로 지난 20일 한 달간 운항 중지에 들어갔다.