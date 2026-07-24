제주 드론 훨훨···섬 배달부터 기상관측·관광·낚시대회까지

가파·마라도 부속 섬 무인스테이션 구축 보건소 의약품 배송·고령자 도시락 배송 풍속·기온·습도 측정, 3차원 공간정보 구축 드론 라이트쇼로 볼거리, 낚시·축구대회로 확대

제주에서 드론이 실생활 배송 서비스와 기상 관측, 관광·레저 분야 등 도민 삶 속으로 본격 확대된다.

제주도는 4년 연속 ‘드론 실증도시’ 선정과 ‘드론 특별 자유화 구역’ 3차 지정에 따라 올해 부속섬 생필품 배송, 다지점 기상 관측·분석, 3차원 공간정보 데이터 구축, 관광 레저를 아우르는 드론 실증사업을 본격 가동한다고 24일 밝혔다.

올해 가장 눈에 띄는 변화는 부속섬 드론 배송의 고도화다. 도는 지난 6월부터 국토부 드론실증도시 사업과 연계해 비양도·가파도 주민과 관광객을 대상으로 공공배달앱 ‘먹깨비’를 이용한 생필품 배송을 추진해왔다.

특히 올해는 배달 지점을 무인화하는 ‘무인 스테이션’을 구축하고 배송 품목도 넓힌다. 서귀포시 서부보건소 옥상에 드론 착륙장을 마련해 가파·마라 보건진료소로 의료소모품을 전달하고 폐의약품을 수거하는 사업이 시작된다. ‘제주가치돌봄’ 사업과 연계해 비양도 고령자에게는 드론을 이용해 도시락도 배송한다.

실제 최근에는 기상 악화로 배와 헬기 진입이 어려운 가파도 내 환자에게 드론으로 긴급 의약품을 전달하는 데 성공하기도 했다. 마라도에 대한 드론 배송 서비스도 이달 중 시작할 예정이다.

기상 변화가 잦은 제주 특성을 반영해 드론을 활용한 기상 관측·분석도 추진한다. 도심항공교통(UAM) 항로인 제주국제공항~성산 구간에 기상 측정 장치를 실은 드론을 띄워 150m 이상 상공에서 풍속·기온·습도를 여러 지점에서 동시에 측정하고, 국립기상과학원과 함께 관측 데이터를 분석한다.

고정밀 3차원 공간정보도 구축한다. 수직 이착륙기 드론으로 넓은 지역을 짧은 시간에 촬영해 도 디지털트윈 플랫폼에 등록할 예정이다. 이는 불법 개발·건축과 공유재산 단속, 시계열 변화 지도 제작 등에 활용한다.

드론을 활용한 관광도 제주 전역으로 확대된다. 드론 라이트쇼는 상반기 혼인지 수국축제를 시작으로 성산 조개 바당 축제와 제주 글로벌 미래우주항공 컨페스타 등에서 펼쳐진다. 하반기에도 두 차례 더 선보인다.

또 세계자연유산인 성산일출봉·거문오름·한라산을 드론으로 실시간 촬영한 영상은 제주세계자연유산센터의 체험기기로 송출돼 방문객들에게 하늘에서 내려다본 입체적인 제주 전경을 제공한다.

하반기에는 드론낚시대회와 드론축구대회도 열어 시민 체험형 드론 레저 문화를 확산할 계획이다.

제주는 국토교통부 드론실증도시에 4년 연속 선정됐다. 전국 최대 규모인 드론특별자유화구역도 3차 운영기간(2025년 6월~2027년 6월)에 들어섰다. 이 구역은 시험비행 허가·안전성 인증, 비행 승인, 특별비행 승인 등 드론 규제를 완화해 실증을 자유롭게 진행할 수 있는 특구다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “국비와 제도 지원을 바탕으로 드론을 활용한 다양한 서비스 모델을 발굴해왔다”면서 “드론으로 도민의 삶이 더 안전하고 편리해지도록 실증을 이어가겠다”고 말했다.