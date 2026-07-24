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“부담 없이 즐기는 새 놀이터”···서울형 키즈카페 마포구 서교동 1호점 개소

입력 2026.07.24 14:32

구글 선호 매체로 추가
서울형 키즈카페 마포구 서교동1호점 실내 전경.

서울형 키즈카페 마포구 서교동1호점 실내 전경.

서울 마포구가 영유아를 위한 서울형 키즈카페 마포구 서교동1호점 운영을 시작했다고 24일 밝혔다. 서울형 키즈카페는 저렴한 이용료로 부담 없이 즐길 수 있는 공공형 실내놀이시설이다.

서울형 키즈카페 서교동1호점은 서현교회 비전센터 비동 2층에 마련됐다. 마포구와 서현교회가 체결한 협약에 따라 교회가 10년간 공간을 무상으로 제공하고, 구가 시설을 조성·운영한다.

서교동1호점은 첨단 기술을 접목한 디지털미디어 놀이공간을 비롯해 역할놀이공간, 플레이짐, 자동차놀이공간, 감각놀이공간, 바닥놀이공간 등 다양한 놀이시설을 갖췄다. 전문 돌봄요원과 안전관리요원이 상주한다.

이용 대상은 연 나이 기준 12개월~6세 영유아와 보호자다. 월~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 일요일과 공휴일, 노동절은 휴관하고 어린이날에는 정상 운영한다.

이용요금은 아동 2000원, 보호자 1000원이다. 보호자의 긴급한 사정으로 돌봄이 필요한 경우 2000원을 추가해 놀이돌봄서비스도 이용할 수 있다. 이용 예약과 자세한 이용 방법은 서울시 우리동네키움포털에서 확인할 수 있다.

그간 마포구는 상암점과 서강동1호점, 쌍룡산근린공원점 등 서울형 키즈카페 3곳을 운영해 왔다. 지난 5월 말 기준 올해 누적 이용 인원은 1만4904명으로 하루 평균 47.3명이 찾았다. 이달 말 도화동점과 10월 말 서교동2호점도 문을 열 예정이다.

유동균 마포구청장은 “앞으로도 생활권 가까이에서 안심하고 이용할 수 있는 놀이공간을 확대해 아이와 부모 모두가 행복한 마포를 만들어가겠다”고 말했다.

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