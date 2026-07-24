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“선관위 해체가 답”···국민의힘, ‘투표율 조작 정황’에 특검 확대·국정조사 연장 촉구

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본문 요약

국민의힘은 24일 선거관리위원회를 대상으로 한 특검 대상에 투표율 전산 조작 시도를 포함하고 국정조사도 연장해야 한다고 주장했다.

정희용 사무총장은 "선관위 투표율 허위 입력 정황은 투표용지 부족 사태만큼이나 충격적이다. 이번 단 한 번뿐이었는지, 과거에도 반복됐던 것은 아닌지 어느 것도 단정하기 어려운 상황"이라며 "국정조사를 서둘러 끝낼 것이 아니라 기한을 연장해 특검과 병행해야 할 것"이라고 말했다.

정 사무총장은 "한시라도 빨리 특검을 출범시켜 투표용지 부족 사태는 물론 통계 조작 의혹을 포함한 모든 의혹에 대해 진실을 철저히 규명할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

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“선관위 해체가 답”···국민의힘, ‘투표율 조작 정황’에 특검 확대·국정조사 연장 촉구

입력 2026.07.24 14:35

수정 2026.07.24 14:44

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  • 박순봉 기자

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정희용 국민의힘 사무총장(오른쪽에서 세번째)이 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정희용 국민의힘 사무총장(오른쪽에서 세번째)이 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

국민의힘은 24일 선거관리위원회를 대상으로 한 특검 대상에 투표율 전산 조작 시도를 포함하고 국정조사도 연장해야 한다고 주장했다. 전날 검경 합동수사본부가 중앙선거관리위원회와 경기도 선거관리위원회 관계자들의 투표율 조작 정황을 포착하고 압수수색을 벌이자, 특검 대상을 확대해야 한다고 주장한 것이다.

김승수 원내운영수석부대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이번 전산 조작 사태는 투표용지 부족 사태와는 차원이 다른 사건”이라며 “이제 우리는 ‘투표율이라는 가장 기초적인 데이터를 조작할 수 있는데 선거 데이터 조작이 불가능하겠냐’라는 의구심을 해소하지 않으면 안 된다”고 말했다. 그러면서 “일체의 전산 조작 시도를 포함한 선관위의 모든 것을 수사 대상에 포함해야 한다”며 “이번 투표 통계 조작에 대해서는 전국 선관위 대상으로 전수조사가 불가피하다”고 밝혔다.

여야는 앞서 선관위를 대상으로 한 특검 법안을 7월 임시국회에서 처리하기로 합의했지만 수사 대상과 범위를 두고 이견이 남은 상태다.

정희용 사무총장은 “선관위 투표율 허위 입력 정황은 투표용지 부족 사태만큼이나 충격적이다. 이번 단 한 번뿐이었는지, 과거에도 반복됐던 것은 아닌지 어느 것도 단정하기 어려운 상황”이라며 “국정조사를 서둘러 끝낼 것이 아니라 기한을 연장해 특검과 병행해야 할 것”이라고 말했다. 정 사무총장은 “한시라도 빨리 특검을 출범시켜 투표용지 부족 사태는 물론 통계 조작 의혹을 포함한 모든 의혹에 대해 진실을 철저히 규명할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

박성훈 수석대변인은 논평을 통해 “국민의힘은 필요하다면 특검을 통해 선관위 서버와 전산 시스템, 내부 보고 체계는 물론 과거 선거 전반까지 전면 재점검에 나서겠다”며 “선관위는 해체 수준의 개혁이 아니라, 해체가 답”이라고 밝혔다.

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