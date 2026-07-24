충북여성연대 “아동 성매매 혐의 최영중 전 청주시의원 의정비 반납하라”

아동·청소년 대상 성범죄 혐의로 사직한 최영중 전 청주시의원과 관련해, 충북지역 여성단체들이 그동안 수령한 의정비 전액 반납과 선거비용 보전 신청 철회를 촉구하고 나섰다.

충북여성연대는 24일 성명을 내고 “최 전 의원이 의정비를 챙겨간 것은 청주시민에 대한 명백한 기만”이라며 “부당하게 수령한 세비를 즉각 반납하라”고 밝혔다.

앞서 청주시의회는 지난 20일 최 전 의원에게 의정활동비와 월정수당 등 의정비 200여만 원을 지급했다. 최 전 의원은 지난 1일 청주시의원으로 취임했으나 경찰 수사 사실이 알려지자 16일 의원직에서 물러났다. 구속되지 않은 상태에서 자진 사직할 경우 ‘공소 제기 후 구금 상태’가 아니라는 조례 규정에 따라 의정비가 정상 지급된 것으로 전해졌다.

최 전 의원은 선거관리위원회에 4000만원 상당의 선거비용 보전도 청구한 것으로 알려졌다.

이에 대해 여성연대는 “성범죄 혐의로 정당에서 제명된 자가 선거비용 보전까지 신청한 것은 염치없는 행위”라며 “청주시의회와 선관위는 제도적 허점을 보완해 비위 의원에 대한 세비 지급을 원천 차단하는 방법을 강구해야 한다”고 강조했다.

최 전 의원은 2024년 10월부터 1년 동안 2∼3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 중학생과 성관계하고, 성 착취물을 제작한 혐의(아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간 등)로 경찰 수사를 받고 있다.