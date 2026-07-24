안전장치 해제된 사이···청년 하청노동자 또 숨졌다

경기 평택의 자동차 부품 제조공장에서 20대 하청노동자가 설비에 끼여 숨지는 사고가 발생해 노동당국이 조사에 나섰다. 숨진 노동자가 작업하는 동안 안전 장치가 작동하지 않은 것으로 나타났다.

24일 고용노동부와 금속노조 등에 따르면 지난 22일 낮 12시48분쯤 HL만도 평택공장에서 금속가공설비를 점검하던 하청업체 소속 A씨(28)가 장비에 끼인 채 발견됐다. A씨는 병원으로 옮겨져 심폐소생술을 받았으나 끝내 숨졌다.

A씨는 사업장을 돌며 설비를 점검하고 수리하는 하청업체 소속으로, 이날 HL만도 평택공장에서 첫 번째 설비 수리를 마친 뒤, 다른 설비를 점검하러 기계 안에 들어갔다가 사고가 난 것으로 파악됐다.

해당 설비의 수리는 원래 다음 날로 예정돼 있었기 때문에 A씨가 내부에 있다는 것을 밖에서 확인하지 못한 채 기계를 작동시켜 사고가 발생한 것이다. 첫 번째 설비 수리 시에는 2인 1조로 작업했으나 사고가 난 두 번째 설비에선 A씨 혼자 작업 중이었고, 내부에서 작업 중이라는 표지판 역시 없었던 것으로 전해졌다.

해당 설비에는 사람이 내부에 있으면 기계가 자동으로 작동을 멈추는 인터록(안전 장치)이 설치돼 있었지만, 이 역시 해제돼 있었다.

산업안전보건기준에 관한 규칙은 사업주가 정비나 점검 작업 중 기계 운전을 정지하고, 다른 사람이 기계를 가동하는 것을 막기 위해 기동 장치에 잠금 장치를 하거나 표지판을 설치하도록 규정하고 있으나, 이는 지켜지지 않았다.

노조는 원청회사인 HL만도의 무리한 공기 단축 요구와 위험의 외주화가 사고를 불렀다고 비판했다. 금속노조는 이날 고용노동부 평택지청 앞에서 연 기자회견에서 “고인이 다음 날 수리하기로 한 설비를 미리 살피고 있었던 것은 HL만도가 다음주까지 하기로 돼 있었던 해당 라인 수리작업을 이번 주 안에 끝내 달라고 요구했기 때문”이라며 “이번 사고는 안전장치 없이 급박하게 작업을 시킨 HL만도의 명백한 기업 살인”이라고 밝혔다.

그러면서 “HL만도 평택공장은 기계를 유지·보수·수리하는 업무를 수행할 충분한 인력을 채용하지 않고, 사전에 계약서조차 작성하지 않는 상태에서 수시로 하청업체를 불러 해당 업무를 시켰다”면서 “원청이 적정한 인력으로 업무를 했다면 전원도 차단하지 않고, 인터록까지 해제한 채 작업을 시켰겠느냐”고 비판했다.

노조는 또 “최근 이재명 정부는 올해 상반기 산재 사망자가 역대 최저를 기록했다며 치적을 자랑했지만, 현실에선 청년 하청노동자들이 일하다 연달아 목숨을 잃고 있다”면서 “일터의 가장 끝단에서 기업이 내려보낸 위험이 청년, 하청, 이주노동자들을 죽음으로 내몰고 있다”고 밝혔다.

앞서 지난 18일 HD현대중공업 울산조선소에서 우즈베키스탄 출신 26세 이주노동자가 작업 도중 곤돌라에 끼여 숨졌고, 나흘 만에 평택 공장에서 이번 사고가 발생했다. 두 20대 노동자 모두 하청업체 소속이었다. A씨는 지난해 10월 하청업체에 입사해 근무한 지 채 1년이 되지 않은 것으로 알려졌다.

노동부 평택지청은 사고 후 공정에 작업중지 명령을 내리고 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 수사하고 있다.