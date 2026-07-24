해외 브랜드 즐비한 프리미엄 아울렛…신세계, 노림수 있는 ‘K-패션 브랜드’ 강화

신세계사이먼이 여주·파주 프리미엄 아울렛에 K패션 브랜드 라인업을 확대한다.

24일 신세계사이먼에 따르면 국내 디자이너 브랜드에 대한 관심과 외국인 관광객의 쇼핑 수요가 늘어남에 따라 여주 프리미엄 아울렛에 ‘르셉템버’(LE17SEPTEMBRE), 파주 프리미엄 아울렛에 ‘앤더슨벨’(Andersson Bell) 매장을 새롭게 오픈했다. 두 브랜드 모두 차별화된 디자인과 독창성으로 국내외 패션 소비자들 사이에서 꾸준한 인기를 얻고 있는 K-패션 브랜드다.

프리미엄 아울렛하면 명품과 해외 브랜드가 주를 이룬다. 그럼에도 신세계사이먼이 K-패션 브랜드를 확대하는 데는 이유가 있다. 독립 매장을 내기 어려운 국내 디자이너 브랜드에는 신규 고객과의 접점을 넓힐 기회를, 아울렛에는 외국인과 젊은 소비자에게 차별화된 경험을 선보일 수 있어서다.

르셉템버는 구조적인 실루엣과 섬세한 디테일을 바탕으로 감각적인 스타일을 제안하는 국내 컨템포러리 브랜드다. 앤앤더슨벨은 한국적 감성과 다양한 문화적 요소를 재해석한 디자인이 특징으로, 글로벌 시장에서도 인지도를 확보했다.

신규 오픈을 기념한 이벤트도 선보인다. 르셉템버는 최대 60% 할인 혜택과 함께 대표 특가 상품 6종을 선보이며 20만 원 이상 구매 고객에게 에코백을 증정한다.

앤더슨벨은 최대 50% 할인 상품을 판매하고 대표 특가 상품 8종을 선보인다. 일부 상품은 추가 5% 할인 혜택을 제공하며 구매 금액대별로 티셔츠, 맨투맨, 월렛 등 다양한 사은품을 증정한다.

신세계사이먼 관계자는 “최근 외국인과 젊은층에게 K-패션이 주목받으면서 아울렛에서도 개성 있는 디자이너 브랜드를 찾는 고객이 늘고 있다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 브랜드를 지속 선보여 더욱 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.

신세계사이먼은 최근 K-패션 브랜드 라인업을 지속 확대해왔다. 여주 프리미엄 아울렛에는 우영미, 렉토(RECTO), 잉크(EENK), 포터리(POTTERY) 등이 입점해 있으며 파주 프리미엄 아울렛에는 레이브(RAIVE), 루에브르(LOEUVRE), 마뗑킴(Matin Kim) 등 인기 디자이너 브랜드가 문을 열고 있다.