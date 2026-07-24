윤건영 “국정원 해명, 뒤집어보면 민간인 사찰 시인”…국정원 “사실과 달라”

국가정보원이 24일 윤석열 정권 시절 정치인·민간인 사찰을 거짓 보고했다는 의혹에 대해 “사실과 다르다”고 해명했다. 의혹을 제기한 윤건영 더불어민주당 의원은 “국정원이 정치인·민간인 사찰을 사실상 인정한 것”이라고 비판했다.

국회 정보위원회 민주당 간사인 윤건영 의원은 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 ‘정치인 북한 연계 의혹을 조사하다 중단했다’는 국정원 해명에 대해 “중단되었다는 것은 사찰이 있었다는 것을 오히려 증명하는 것 아닌가”라며 “조사 계획을 수립·실행하는 등 모든 단계가 가동되다가 중간에 멈춰졌다는 것”이라고 말했다.

윤 의원은 전날 같은 방송에 출연해 윤석열 정부 국정원이 양경수 민주노총 위원장, 최재영 목사, 김민웅 촛불행동 공동대표 등을 ‘안보위해세력 명단’에 올리고 별도 조직을 만들어 정치인과 민간인을 사찰했다는 의혹을 제기했다. 윤 의원은 국정원이 안보위해세력 명단에 특정된 민간인이 없다고 국회에 보고했지만 제보에 따르면 민간인이 포함돼 있는 것으로 판단된다며 거짓 보고 가능성을 제기했다.

국정원은 이날 “확인된 사실을 보고했으며 거짓 보고를 한 바 없다”고 밝혔다. 국정원은 정치인 사찰 의혹과 관련해 “2022년 5월부터 2024년 초까지 여야 일부 정치인의 북한 연계 의혹을 조사하려는 시도가 있었다”며 “다만 객관적 자료가 부족하다는 내부 직원들의 반발로 조사가 중단되거나 아예 실행되지 못했다”고 밝혔다.

국정원은 안보위해세력 명단 거짓 보고 의혹에 대해 ‘서로 다른 두 문건을 동일한 자료로 보면서 빚어진 것’이라고 주장했다. 국정원은 2023년 초 대북 특수출처를 바탕으로 실무자가 작성해 보관하던 자료에는 양 위원장, 최 목사, 김 대표가 포함돼 있지 않았다고 했다. 반면 2024년 1~4월 운영된 ‘북한 영향력 공작 대응 태스크포스(TF)’가 작성한 별도 문건에 양 전 위원장과 김 대표가 포함됐으며 최 목사는 없다고 밝혔다.

윤 의원은 이날 “제가 제보받은 내용은 기초조사는 다 했는데 고위층에서 추가조사를 지시하니 실무진이 ‘더 이상 못하겠다’ 손을 든 내용이다. 국정원의 해명은 왜곡 해명”이라고 주장했다. 윤 의원은 안보위해세력 명단 해명에 대해 “국정원도 총선 직전에 작성된 문건에는 양 전 위원장, 김 대표가 있었다고 인정한 것이지 않나”라며 “국정원 스스로 ‘민간인을 사찰했다’ ‘민간인 사찰을 위해 별도 조직이 있었다’는 사실을 인정한 셈”이라고 말했다.

윤 의원은 “현행 법률상 국정원은 절대 민간인을 사찰하거나 정치 정보를 취합하거나 국내 정치에 관여할 수 없다”며 “윤석열 (정부의) 국정원이 도청·감청·미행 등의 불법적 행위를 통해서 민간인을 사찰했다면 엄청난 폭탄 같은 일이 벌어졌던 것”이라고 말했다.

국정원은 윤 의원의 재반박에는 공식 입장을 밝히지 않았다. 국정원은 종합특검에 요청받은 자료를 제출하고 직원들이 조사에 협조하고 있다고 밝혔다. 특검 수사가 종료되면 자체 감사를 실시하고 상응하는 조치를 취하겠다고 했다.