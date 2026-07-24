“독성 해파리 주의하세요”···제주 해안서 쏘임 사고 잇따라

올여름 제주 해수욕장 쏘임 사고 8건 발생 고수온, 해류 영향 전국 연안에 해파리 확산 노무라입깃 2주 빨라지고 개체수 5배 증가 강한 독성의 유령해파리도 출현 주의 당부

높은 수온과 강한 해류의 영향으로 독성해파리가 예년보다 빠르게 전국 연안으로 확산하는 가운데 제주에서도 해파리 쏘임 사고가 잇따라 발생하고 있다.

24일 제주도소방안전본부에 따르면 지난 23일 서귀포시 중문해수욕장에서 물놀이 하던 10대 A군이 엉덩이에 해파리를 쏘였다. A군은 119구급대의 응급처치를 받은 뒤 인근 병원으로 이송됐다.

도소방안전본부가 올 여름 들어 현재까지 지 집계한 제주지역 해수욕장 내 해파리 쏘임 사고는 모두 8건에 달한다.

앞서 해양수산부 국립수산과학원은 올해 독성해파리가 예년보다 빠르게 전국 연안으로 확산되고 있다면서 바다 이용객들의 각별한 주의를 당부했다.

조사 결과 노무라입깃해파리의 발생시기가 지난해보다 2주 가량 빨라졌으며, 전년 같은 기간보다 개체수가 5배 정도 증가해 동·서·남해 연안으로 확산하는 것으로 나타났다.

특히 독성이 강한 유령해파리도 제주도 연안뿐만 아니라 전남, 경남, 부산해역에서 출현이 증가하고 있는 것으로 확인됐다.

노무라입깃해파리와 유령해파리는 올 여름 동중국해에서 해류를 따라 국내 연안으로 지속적으로 유입될 것으로 전망되고 있다.

국립수산과학원은 “해파리 쏘임사고 예방을 위해서는 피부 노출을 최소화하는 복장을 착용해야 한다”면서 “해파리에 쏘였을 경우에는 즉시 물 밖으로 나와 깨끗한 바닷물이나 생리식염수로 세척하고, 증상이 심하면 신속히 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다”고 밝혔다.