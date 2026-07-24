‘110억원대 전세 사기’ 부산시 전 고위공직자 1심 징역 10년

무자본 갭투자로 오피스텔 임차인들의 전세보증금 등 110억원대를 가로챈 혐의로 기소된 전 부산시 고위공직자가 1심에서 징역 10년을 선고받았다.

부산지법 형사6부(재판장 임성철)는 24일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 사문서위조 등 혐의로 기소된 70대 A씨에게 징역 10년을 선고했다.

A씨는 임차인들로부터 70여억원을 받아 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또 임대차보증금을 실제 액수 보다 줄여 작성한 임대차계약서를 금융기관에 제출해 건물 담보대출금 47억8000만원을 받은 혐의도 받았다.

A씨는 부산시 산하 공공기관 이사장과 일선 지자체 부구청장을 지냈다.

A씨는 자신과 배우자, 아들이 운영하는 회사 명의로 2016년 8월부터 2020년 3월까지 358억원 상당의 건물을 사들였다. 하지만 A씨가 실제 지급한 매매대금은 24억여원에 불과했고 나머지는 기존 담보대출과 임대차보증금 반환 채무를 승계하는 방식으로 충당했다.

A씨는 이런 방식으로 300가구 규모의 오피스텔을 임대해 임차인들에게 피해를 입혔다. 재판부는 갭투자로 주택을 대거 취득하면 임대 수익은 거의 없는데도 A씨가 임차인들에게 이런 위험을 알리지 않았다고 판단했다.

재판부는 “전세 사기는 임차인들의 주거 생활 안정을 심각하게 위협하는 범죄”라며 “피해 보증금은 피해자들에게 거의 전 재산이나 다름없다”고 밝혔다.

재판부가 유죄로 인정한 전세 사기 피해자는 86명이다. 전세 사기 피해자들은 이날 선고된 형이 가볍다고 반발했다.