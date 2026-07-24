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포항·경주 ‘폭염중대경보’···정부, 현장상황관리관 급파

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24일 경북 포항과 경주에 폭염중대경보가 내려지자 정부가 현장상황관리관을 급파하는 등 대응 강화에 나섰다.

행정안전부는 이날 폭염중대경보 발표에 따라 김용균 자연재난실장 주재로 관계 부처 및 지방정부 대응상황 점검회의를 열었다.

이날 오전 2시 기준 포항 등 경북 지역 기온이 39도를 기록하고, 25~26일 38도 이상 폭염이 이어질 것으로 예상되면서 포항과 경주에 폭염중대경보가 발효됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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포항·경주 ‘폭염중대경보’···정부, 현장상황관리관 급파

입력 2026.07.24 15:29

수정 2026.07.24 15:31

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  • 노도현 기자

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김용균 행정안전부 자연재난실장이 24일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 폭염 중대경보 발효에 따른 기관별 폭염 대응상황 점검회의를 주재하고 있다. 행안부 제공

김용균 행정안전부 자연재난실장이 24일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 폭염 중대경보 발효에 따른 기관별 폭염 대응상황 점검회의를 주재하고 있다. 행안부 제공

24일 경북 포항과 경주에 폭염중대경보가 내려지자 정부가 현장상황관리관을 급파하는 등 대응 강화에 나섰다.

행정안전부는 이날 폭염중대경보 발표에 따라 김용균 자연재난실장 주재로 관계 부처 및 지방정부 대응상황 점검회의를 열었다. 이날 오전 2시 기준 포항 등 경북 지역 기온이 39도를 기록하고, 25~26일 38도 이상 폭염이 이어질 것으로 예상되면서 포항과 경주에 폭염중대경보가 발효됐다.

폭염중대경보는 ‘일 최고 체감온도가 35도 이상’인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 ‘일 최고 체감온도가 38도 이상’ 또는 ‘일 최고기온 39도 이상’인 상황이 하루 이상 이어질 것으로 예상될 때 내려진다. 폭염주의보·폭염경보보다 높은 최고 단계 폭염특보로, 올해 처음 도입됐다.

포항은 지난 12일 전국에서 처음으로 폭염중대경보가 내려진 이후 12일 만에 다시 발령됐다. 경주는 이번이 처음이다.

회의에서는 기관별 폭염 대책이 차질 없이 가동되도록 대응 상황을 점검하고, 폭염으로 인한 인명피해를 최소화하기 위한 추가 대책을 논의했다.

행안부는 포항과 경주 지역에 현장상황관리관을 급파해 폭염 대책 추진상황과 현장 안전관리 실태를 점검하도록 지시했다.

폭염중대경보 상황에서는 온열질환자 발생이 급증할 수 있는 만큼 고령층·농업인·야외노동자 등을 위한 예찰 활동을 강화하고 주민들에게 야외활동 자제를 안내하도록 주문했다. 무더위쉼터와 폭염 저감시설 연장 운영, 지역자율방재단 등을 활용한 무더위쉼터 안내 등도 당부했다.

김 실장은 “관계기관은 재난문자와 재난방송 등 가능한 모든 수단을 활용해 대응하고, 국민들께서도 야외활동을 자제해달라”고 말했다.

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