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민주노총, 27년 만에 ‘사회적 대화 복귀’ 논의

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본문 요약

민주노총이 27년 만에 사회적 대화 복귀를 논의하고 있다.

다만 민주노총은 경사노위 등 기존 정부 주도 대화협의체에는 참여하지 않겠다고 선을 그었다.

민주노총은 기존의 노사정 대화기구가 다양한 논의를 통해 사회적 합의에 이르지 못했다며 " 거수기로 전락하는 것을 막기 위해 참여 주체들의 충분한 숙의와 토론을 보장하는 합의체 방식으로 의사결정 구조를 운영해야 한다는 점을 원칙으로 세웠다"고 밝혔다.

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민주노총, 27년 만에 ‘사회적 대화 복귀’ 논의

입력 2026.07.24 15:30

  • 선명수 기자

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“메가프로젝트 등 노동자 목소리 빠져

AI 산업 대전환기, 정부 독주 막을 것”

경사노위 아닌 새 대화협의체 제안

양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장과 조합원들이 지난15일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 열린 총파업 집회에서 구호를 외치고 있다. 권도현 기자

양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장과 조합원들이 지난15일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 열린 총파업 집회에서 구호를 외치고 있다. 권도현 기자

민주노총이 27년 만에 사회적 대화 복귀를 논의하고 있다. 인공지능(AI) 발전 등으로 인한 급격한 산업 전환기에 노동자의 목소리를 배제한 ‘정부 독주’를 막겠다는 취지다.

다만 정부 주도의 경제사회노동위원회(경사노위) 복귀 대신 새로운 협의기구를 제안한다는 방침이다.

24일 민주노총은 성명을 내고 “23일 열린 제9차 중앙집행위원회에서 ‘사회적 교섭 논의 건’을 상정해 논의했다”고 밝혔다.

민주노총은 “AI·자동화 등 산업전환이 그 어느 때보다 급격하게 진행되고 있는 상황에서, 정작 이를 설계하고 추진하는 과정에 노동의 목소리가 빠져 있다”며 “정부가 추진 중인 국가AI전략위원회, 메가 프로젝트 등 시대 전환의 방향을 좌우할 굵직한 정책들이 노동계 참여 없이 논의·결정되고 있다”고 진단했다.

이어 “정부의 일방통행식 독주가 아닌, 노동의 목소리를 실질적으로 담아낼 사회적 대화 기구 마련이 절박하다는 판단”이라고 덧붙였다.

다만 민주노총은 경사노위 등 기존 정부 주도 대화협의체에는 참여하지 않겠다고 선을 그었다.

민주노총은 기존의 노사정 대화기구가 다양한 논의를 통해 사회적 합의에 이르지 못했다며 “(정부의 결정을 추인하는) 거수기로 전락하는 것을 막기 위해 참여 주체들의 충분한 숙의와 토론을 보장하는 합의체 방식으로 의사결정 구조를 운영해야 한다는 점을 원칙으로 세웠다”고 밝혔다.

민주노총은 그 방식으로 산업별 노조가 참여하는 노사정 논의 체계를 통해 업종별 현안을 논의할 것을 제안했다. 민주노총은 “그동안 기업별 교섭 틀에서는 협상 테이블에 나오지 않았던 사용자 측을 논의의 장으로 직접 끌어내 기업별 교섭의 제한성을 해소”하겠다며 새 노사정 논의체를 “산별교섭·초기업교섭의 전망을 세우는 발판으로 삼을 것”이라고 밝혔다.

민주노총은 앞으로 조합원 토론 및 정부와의 협의를 통해 새로운 사회적 교섭 기구의 구성을 추진하겠다는 계획이다.

민주노총은 1999년 경사노위 전신인 노사정위원회를 탈퇴한 뒤 현재까지 복귀하지 않고 있다. 이재명 대통령은 지난 4월 민주노총 지도부와의 간담회에서 민주노총의 경사노위 복귀를 요청한 바 있다.

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