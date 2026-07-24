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“성적요구 거절에 업무 배제” 경기도청 내부 게시글···추미애 “엄중 조치” 지시

입력 2026.07.24 16:13

구글 선호 매체로 추가
경기도청. 경기도 제공

경기도청. 경기도 제공

경기도청 직원 익명 게시판에 상사의 성적 요구를 거절한 뒤 불이익을 당했다는 글이 올라와 경기도가 사실관계 확인을 위한 조사에 나섰다.

24일 경기도에 따르면 도청 내부 익명 소통 게시판인 ‘와글와글’에 전날 한 직원이 이런 내용의 글을 올렸다. 와글와글은 도청 직원들만 글을 올릴 수 있는 공간이다.

해당 직원은 글에서 “202X년 5월 그 사람이 본인을 만나주지 않으면 그만두라는 발언을 했고 이건 성적인 요구를 거절한 것에 대한 압박을 넘어 협박”이라며 “가정을 지키고 싶다는 이유로 거절한 이후 저는 업무에서 배제되는 경험을 했고 저에 대한 부정적인 이야기가 다른 직원들에게 전달되는 상황도 겪었다”고 밝혔다.

이어 “이러한 일들은 성적인 요구를 거절한 이후 발생했기 때문에 저는 이를 거절에 대한 보복으로 받아들일 수밖에 없었다”며 “현재도 같은 팀에서 근무하며 당시의 경험으로 인한 불편함과 정신적 스트레스를 겪고 있다”고 덧붙였다.

이에 추미애 경기지사는 “도청 내부에서 제기된 성비위 사안과 관련해 무엇보다 피해자의 의사를 최우선으로 존중하여 신중하면서도 엄중하게 조치해달라”고 특별지시를 내렸다.

추 지사는 구체적으로 피해자 보호 및 2차 가해 철저 차단, 인권담당관 직속 보고 체계 가동 및 엄정 처분, 성평등 조직문화의 근본적 정착 등을 주문했다.

영문번역(English Translation)
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