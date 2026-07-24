창간 80주년 경향신문

김민석이 띄운 ‘신천지 민주당 집단 가입’ 의혹···검·경 합수본, 정황 포착

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신천지 신도들이 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당에도 집단으로 입당한 정황을 포착해 수사 중인 것으로 24일 파악됐다.

24일 취재 결과, 합수본은 신천지 신도들의 국민의힘 집단 입당 의혹을 수사하는 과정에서 수도권 일부 지역 신천지 지부가 민주당에 집단적으로 입당한 사실을 파악해 관련자들을 피의자로 입건했다.

합수본은 신천지가 지역 민원을 해결하려 민주당에 집단 가입한 뒤 지난 6·3 지방선거 경선에 영향력을 행사했는지 확인하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김민석이 띄운 ‘신천지 민주당 집단 가입’ 의혹···검·경 합수본, 정황 포착

입력 2026.07.24 16:21

수정 2026.07.24 16:30

펼치기/접기
  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
이만희 신천지 총회장이 지난달 24일 서울중앙지법에서 열린 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 연합뉴스

이만희 신천지 총회장이 지난달 24일 서울중앙지법에서 열린 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 연합뉴스

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 신천지 신도들이 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당에도 집단으로 입당한 정황을 포착해 수사 중인 것으로 24일 파악됐다.

24일 취재 결과, 합수본은 신천지 신도들의 국민의힘 집단 입당 의혹을 수사하는 과정에서 수도권 일부 지역 신천지 지부가 민주당에 집단적으로 입당한 사실을 파악해 관련자들을 피의자로 입건했다.

합수본은 신천지가 지역 민원을 해결하려 민주당에 집단 가입한 뒤 지난 6·3 지방선거 경선에 영향력을 행사했는지 확인하고 있다.

합수본은 그간 신천지의 국민의힘 집단 입당 의혹을 중점적으로 수사해왔다. 지난 13일에는 신천지 신도 5만여명을 국민의힘 당원으로 강제 가입시킨 혐의(정당법 위반, 업무방해)로 이만희 신천지 총회장 등을 구속 기소했다.

신천지의 민주당 집단 입당 의혹은 당대표를 선출하는 전당대회를 앞둔 민주당 내에서도 제기됐다. 민주당 당대표 후보인 김민석 의원은 지난 21일 “반명·분열주의·신천지의 비밀 3자 연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라며 말했다. 일부 유튜버와 온라인 커뮤니티는 김 의원의 경쟁 후보인 정청래 의원과 신천지의 연관 의혹을 주장하고 있다.

정 의원과 가까운 이성윤·한민수·최민희 의원은 이날 국회 기자회견에서 김 의원을 향해 “본인이 신천지 가짜뉴스 폭탄을 투척해놓고 왜 자꾸 숨바꼭질하냐”며 “직접 근거를 제시하라”고 비판했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글