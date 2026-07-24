김민석이 띄운 ‘신천지 민주당 집단 가입’ 의혹···검·경 합수본, 정황 포착

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 신천지 신도들이 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당에도 집단으로 입당한 정황을 포착해 수사 중인 것으로 24일 파악됐다.

24일 취재 결과, 합수본은 신천지 신도들의 국민의힘 집단 입당 의혹을 수사하는 과정에서 수도권 일부 지역 신천지 지부가 민주당에 집단적으로 입당한 사실을 파악해 관련자들을 피의자로 입건했다.

합수본은 신천지가 지역 민원을 해결하려 민주당에 집단 가입한 뒤 지난 6·3 지방선거 경선에 영향력을 행사했는지 확인하고 있다.

합수본은 그간 신천지의 국민의힘 집단 입당 의혹을 중점적으로 수사해왔다. 지난 13일에는 신천지 신도 5만여명을 국민의힘 당원으로 강제 가입시킨 혐의(정당법 위반, 업무방해)로 이만희 신천지 총회장 등을 구속 기소했다.

신천지의 민주당 집단 입당 의혹은 당대표를 선출하는 전당대회를 앞둔 민주당 내에서도 제기됐다. 민주당 당대표 후보인 김민석 의원은 지난 21일 “반명·분열주의·신천지의 비밀 3자 연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라며 말했다. 일부 유튜버와 온라인 커뮤니티는 김 의원의 경쟁 후보인 정청래 의원과 신천지의 연관 의혹을 주장하고 있다.

정 의원과 가까운 이성윤·한민수·최민희 의원은 이날 국회 기자회견에서 김 의원을 향해 “본인이 신천지 가짜뉴스 폭탄을 투척해놓고 왜 자꾸 숨바꼭질하냐”며 “직접 근거를 제시하라”고 비판했다.