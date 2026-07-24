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경찰 수사쇄신TF 27일 출범···위원장 김남준 변호사

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본문 요약

경찰이 장윤기 사건 부실수사 의혹을 계기로 제시한 '경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스'가 출범한다.

24일 경찰청은 경찰 수사제도 전반을 개선하기 위해 외부 전문가가 참여하는 수사 쇄신 TF가 출범해 본격적으로 활동에 나선다고 밝혔다.

수사 쇄신 TF 위원장은 김남준 변호사가 맡는다.

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경찰 수사쇄신TF 27일 출범···위원장 김남준 변호사

입력 2026.07.24 16:25

  • 김희진 기자

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서울 서대문구 경찰청에 걸린 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 권도현 기자

서울 서대문구 경찰청에 걸린 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 권도현 기자

경찰이 장윤기 사건 부실수사 의혹을 계기로 제시한 ‘경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)’가 출범한다.

24일 경찰청은 경찰 수사제도 전반을 개선하기 위해 외부 전문가가 참여하는 수사 쇄신 TF가 출범해 본격적으로 활동에 나선다고 밝혔다.

수사 쇄신 TF 위원장은 김남준 변호사(법무법인 시민)가 맡는다. 김 변호사는 민주사회를위한변호사모임(민변) 사법위원장과 2017년 법무부 법무·검찰개혁위원회 위원, 2019년 법무부 법무·검찰개혁위원회 위원장 등을 지냈다.

외부 위원으로는 윤동호 국민대 법학과 교수, 장윤정 변호사(법무법인 지평), 정영훈 변호사(법무법인 정세), 조순열 서울지방변호사회 회장(법무법인 문무) 등 학계와 법조계 전문가들이 참여한다.

수사 쇄신 TF는 오는 27일 오전 경찰청 국가수사본부 회의실에서 첫 회의를 열고 향후 운영 방향 등을 논의한다. TF는 경찰 가족 사건의 전수조사, 순환인사제 확대 방안을 비롯해 경찰 내부 비리 쇄신 방안을 세부적으로 논의할 예정이다. 경찰청은 지난 9일 장윤기 사건의 후속 대책 중 하나로 TF 구성 계획을 밝혔다.

경찰청은 “TF에서 논의되는 내용과 결과를 국민에게 최대한 설명할 예정”이라고 밝혔다.

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