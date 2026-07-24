창간 80주년 경향신문

정부, 미 하원 ‘쿠팡 보고서’ 반박 입장 전달…“깊은 유감, 사실관계 왜곡에 적극 대응할 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정부가 쿠팡 등 미국 기업을 차별 대우한다는 보고서를 낸 미 연방 하원 법사위원회에 "사실과 다른 부분을 수정해달라고 요청하는 반박문을 보냈다"고 24일 밝혔다.

정부는 미 연방 하원 법사위에 "깊은 유감"을 표하며 "쿠팡 측의 사실관계 왜곡에 적극 대응할 예정"이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 24일 "주미 한국대사관은 미 하원 법사위가 지난 1일 공개한 쿠팡 관련 임시 실무보고서에 관한 상세 입장문을 지난 23일 미 하원 법사위에 전달했다"며 "입장문에는 미 하원 법사위 보고서의 사실관계 오류 정정과 우리 정부 반박 입장 설명이 담겼다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정부, 미 하원 ‘쿠팡 보고서’ 반박 입장 전달…“깊은 유감, 사실관계 왜곡에 적극 대응할 것”

입력 2026.07.24 16:50

수정 2026.07.24 17:01

펼치기/접기
  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
쿠팡에서 대규모 개인정보 유출이 발생, 2차 피해가 커진 지난해 12월 서울 송파구 쿠팡 본사 건물에 적막이 흐르고 있다. 성동훈 기자

쿠팡에서 대규모 개인정보 유출이 발생, 2차 피해가 커진 지난해 12월 서울 송파구 쿠팡 본사 건물에 적막이 흐르고 있다. 성동훈 기자

정부가 쿠팡 등 미국 기업을 차별 대우한다는 보고서를 낸 미 연방 하원 법사위원회에 “사실과 다른 부분을 수정해달라고 요청하는 반박문을 보냈다”고 24일 밝혔다. 정부는 미 연방 하원 법사위에 “깊은 유감”을 표하며 “쿠팡 측의 사실관계 왜곡에 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 24일 “주미 한국대사관은 미 하원 법사위가 지난 1일(현지시간) 공개한 쿠팡 관련 임시 실무보고서에 관한 상세 입장문을 지난 23일 미 하원 법사위에 전달했다”며 “입장문에는 미 하원 법사위 보고서의 사실관계 오류 정정과 우리 정부 반박 입장 설명이 담겼다”고 말했다.

외교부 당국자는 정부의 입장문에 “한국의 규제 입법·집행 원칙, 한국 디지털 규제의 비차별성, 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대한 사실관계·개인정보보호위원회 처분의 타당성, 쿠팡에 대한 우리 정부 조치의 적법성 등도 담겼다”고 밝혔다.

이 당국자는 “정부는 입장문을 통해 미 하원 법사위의 보고서가 확인되지 않은 주장에 기반해 작성된 데 대해 깊은 유감을 표명했다”며 “보고서상 사실과 다른 부분을 수정하고 누락된 중요 사실을 보고서에 추가해 줄 것도 요청했다”고 밝혔다.

미 연방 하원 법사위는 지난 1일(현지시간) 홈페이지에 ‘경쟁 차단: 미국인 소유 기업에 대한 한국의 차별적 공격’이라는 35쪽 분량의 보고서를 공개했다. 보고서는 “한국 정부는 오랫동안 미국 기업을 차별해 온 역사를 갖고 있다”며 전체 분량의 절반 이상을 쿠팡이 개인정보 유출 사고 이후 한국 정부에서 차별적 대우를 받았다는 데 할애했다. 외교부는 지난 2일 해당 보고서에 대해 “쿠팡 입장만 일방적 반영해 유감”이라고 밝혔다.

외교부는 이번 입장문에서 미 연방 하원 법사위 보고서에 상응하는 분량을 작성해 구체적으로 반박한 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 “정부는 쿠팡 사태가 한·미 관계에 부담으로 작용하지 않도록 관리해 나갈 것”이라며 “미 하원 법사위를 비롯한 미 조야를 지속 접촉해 쿠팡 측의 사실관계 왜곡에 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

외교부 고위 당국자는 지난 22일 아세안지역안보포럼(ARF)이 열린 필리핀 마닐라에서 조현 외교부 장관이 앨리슨 후커 미 국무부 차관을 만났다고 밝혔다. 이 자리에서 조 장관이 쿠팡 문제를 구체적으로 언급하지 않으면서도 “한·미 간 여러 껄끄러운 문제를 조속히 풀고, 한·미 간 중요한 사안을 가급적 빨리 합의로 이끌어내자”고 말했다고 전했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글