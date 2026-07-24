정부, 미 하원 ‘쿠팡 보고서’ 반박 입장 전달…“깊은 유감, 사실관계 왜곡에 적극 대응할 것”

정부가 쿠팡 등 미국 기업을 차별 대우한다는 보고서를 낸 미 연방 하원 법사위원회에 “사실과 다른 부분을 수정해달라고 요청하는 반박문을 보냈다”고 24일 밝혔다. 정부는 미 연방 하원 법사위에 “깊은 유감”을 표하며 “쿠팡 측의 사실관계 왜곡에 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 24일 “주미 한국대사관은 미 하원 법사위가 지난 1일(현지시간) 공개한 쿠팡 관련 임시 실무보고서에 관한 상세 입장문을 지난 23일 미 하원 법사위에 전달했다”며 “입장문에는 미 하원 법사위 보고서의 사실관계 오류 정정과 우리 정부 반박 입장 설명이 담겼다”고 말했다.

외교부 당국자는 정부의 입장문에 “한국의 규제 입법·집행 원칙, 한국 디지털 규제의 비차별성, 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대한 사실관계·개인정보보호위원회 처분의 타당성, 쿠팡에 대한 우리 정부 조치의 적법성 등도 담겼다”고 밝혔다.

이 당국자는 “정부는 입장문을 통해 미 하원 법사위의 보고서가 확인되지 않은 주장에 기반해 작성된 데 대해 깊은 유감을 표명했다”며 “보고서상 사실과 다른 부분을 수정하고 누락된 중요 사실을 보고서에 추가해 줄 것도 요청했다”고 밝혔다.

미 연방 하원 법사위는 지난 1일(현지시간) 홈페이지에 ‘경쟁 차단: 미국인 소유 기업에 대한 한국의 차별적 공격’이라는 35쪽 분량의 보고서를 공개했다. 보고서는 “한국 정부는 오랫동안 미국 기업을 차별해 온 역사를 갖고 있다”며 전체 분량의 절반 이상을 쿠팡이 개인정보 유출 사고 이후 한국 정부에서 차별적 대우를 받았다는 데 할애했다. 외교부는 지난 2일 해당 보고서에 대해 “쿠팡 입장만 일방적 반영해 유감”이라고 밝혔다.

외교부는 이번 입장문에서 미 연방 하원 법사위 보고서에 상응하는 분량을 작성해 구체적으로 반박한 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 “정부는 쿠팡 사태가 한·미 관계에 부담으로 작용하지 않도록 관리해 나갈 것”이라며 “미 하원 법사위를 비롯한 미 조야를 지속 접촉해 쿠팡 측의 사실관계 왜곡에 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

외교부 고위 당국자는 지난 22일 아세안지역안보포럼(ARF)이 열린 필리핀 마닐라에서 조현 외교부 장관이 앨리슨 후커 미 국무부 차관을 만났다고 밝혔다. 이 자리에서 조 장관이 쿠팡 문제를 구체적으로 언급하지 않으면서도 “한·미 간 여러 껄끄러운 문제를 조속히 풀고, 한·미 간 중요한 사안을 가급적 빨리 합의로 이끌어내자”고 말했다고 전했다.