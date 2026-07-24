[속보]합수본, ‘75억원 조세 포탈’ 이만희 신천지 총회장 등 불구속 기소···‘수사 무마 로비 의혹’은 계속 수사

교회 매점 장부를 이중으로 관리하는 등 방식으로 75억7000만원 규모의 법인세와 부가가치세를 위법하게 내지 않은 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장이 재판에 넘겨졌다. 이 사건은 앞서 검찰이 한차례 수사했다가 불기소 처분했는데, 정치권과 교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부는 신천지의 수사 무마 로비가 이런 처분에 영향을 미쳤는지도 들여다보고 있다.

정치권과 교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부는 24일 특정범죄가중처벌법 위반 혐의로 이 총회장과 전직 신천지 총회 사업부장 A씨를 불구속기소 했다고 밝혔다. 합수본은 신천지 예수교회도 조세범처벌법위반죄로 재판에 넘겼다.

합수본에 따르면 신천지는 2016년부터 2020년까지 전국 교회 매점을 신도 명의로 위장 운영해 수익사업을 은폐하고, 매점 장부를 이중으로 관리해 현금 매출을 은닉하는 등 방식으로 법인세와 부가가치세 등을 고의로 탈루한 혐의를 받는다. 조사 결과 이들이 포탈한 세액은 총 75억7000만원에 달한 것으로 조사됐다.

이 의혹은 앞서 검찰이 한차례 수사했으나 불기소 처분했다. 국세청은 신천지가 매점 운영 과정에서 이런 방식으로 고의 탈세한 정황을 포착하고 2020년 법인세 122억원 등을 부과한 뒤 이 총회장을 조세포탈 혐의로 검찰에 고발했다. 그러나 수원지검은 2021년 10월 증거불충분을 이유로 이 총회장 등을 불기소처분했다. 국세청은 항고했지만 수원고검은 이마저도 받아들이지 않았다.

한편 법원은 신천지가 서초세무서 등을 상대로 낸 법인세 등 부과처분 취소 소송에서 세무 당국이 신천지에 적법하게 세금을 부과했다고 판단해 신천지 청구를 기각했다. 대법원은 합수본이 출범한 지난 1월 이 판결을 확정했고, 합수본은 이를 근거로 수원지검이 불기소한 이 사건을 재기 수사(중지되거나 종결된 형사 사건을 다시 수사하는 것)했다.

합수본은 수원지검이 불기소 처분을 내리는 과정에 신천지의 로비가 영향을 미쳤는지도 수사하고 있다. ‘신천지 2인자’로 불린 고동안 전 총무는 2021년 6월 신천지 간부와 통화하며 “(이 총회장이) ‘이희자 (한국)근우회장에게 도와달라고 전화하겠다, A 국회의원을 통해 수원지검장을 요리해달라고 정확하게 말을 하겠다’(고 했다)” “(이 총회장이) ‘A 의원을 만나 수원지검장에게 어떻게 영향을 미칠 수 있는가 확인해보고, 확실하게 영향을 미칠 수 있다면 조세포탈 건에 대해 무마시켜라 그렇게 부탁하는 게 좋을 것 같다’고 말씀하셨다”고 한 것으로 전해졌다. 합수본은 이런 내용의 녹취록을 확보한 상태다.

합수본 관계자는 “(로비 의혹은) 아직 결론을 내리지 않았다”며 “더 살펴봐야 할 것”이라고 말했다.

이 총회장은 이미 대선·총선 경선 등에 영향력을 미칠 목적으로 교인을 국민의힘에 집단 가입시킨 혐의(정당법 위반)로 구속 기소된 상태다.