트럼프 “사우디, ‘원자력’과 ‘이스라엘 수교’ 맞바꾸자”···중동서 또 나온 ‘거래식 외교’

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아와의 원자력 협정(‘123 협정’) 체결의 조건으로 이스라엘과 관계 정상화를 골자로 하는 ‘아브라함 협정’ 가입을 내걸었다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에 “미국과 사우디 간 체결 중인 민간 핵 협정은 사우디가 매우 존경받고 성공적인 아브라함 협정에 가입하는 것을 조건으로 한다”고 썼다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 “사우디가 이스라엘과 외교 관계를 정상화하지 않으면 합의는 무산될 것”이라며 “트럼프 대통령은 과거에도 여러 차례 사우디와 이 문제에 관해 직접 대화를 나눴으며 앞으로도 이러한 대화를 이어갈 것”이라고 말했다.

이는 앞서 공개된 미 에너지부 발표에는 포함되지 않았던 내용이다. 이스라엘과 아랍국가 간의 국교 정상화를 주요 내용으로 하는 아브라함 협정은 현재 사우디로서는 받아들이기 힘든 조건이다. 팔레스타인 독립 국가 수립 절차가 마련되지 않는 한 아브라함 협정을 받아들일 수 없다는 것이 사우디 정부의 입장이었다. 지난 5월 트럼프 대통령이 아브라함 협정 체결을 압박하자 무함마드 빈살만 사우디 왕세자가 격분했다는 보도도 나왔다.

미 싱크탱크 국방우선순위의 중동 담당 로즈메리 켈라닉은 “사우디는 이 문제를 공개적으로 언급하고 싶어하지 않을 것”이라며 “(아브라함 협정 수용은) 왕실 정당성을 훼손하는 일”이라고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

사우디 측은 트럼프 대통령의 입장 발표 이후 침묵했다. 사실상 미·사우디 원자력 협정을 뒤집는 트럼프 대통령의 발표에 미 행정부 내 협상팀도 당혹감을 감추지 못했다고 CNN이 보도했다.

트럼프 대통령은 특히 중동의 수니파 맹주 국가인 사우디의 아브라함 협정 가입을 주요 목표로 설정하고 이를 추진해왔다. 그러나 빈살만 사우디 왕세자는 거듭 거부 의사를 밝혔다. 지난해 트럼프 대통령과 회담에서 빈살만 왕세자는 “이스라엘과 관계 정상화를 추진하고 싶지만, 가자지구 전쟁 이후 사우디 내 여론이 이스라엘에 관해 매우 적대적이라 지금 당장은 불가능하다”고 답한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령이 돌연 아브라함 협정을 꺼낸 것은 미국의 외교적 이익을 우선하는 ‘거래식 외교’가 작용한 것이라는 해석이 나온다. 일관된 외교 원칙보다는 상황과 조건에 따른 즉흥적 요구로 협상을 뒤집거나 이익을 관철하는 트럼프식 외교가 되풀이 됐다는 지적이다. 결과적으로 사우디는 원자력 개발과 우라늄 농축 권한을 가질 것이냐, 아브라함 협정 동참 불가 원칙을 고수할 것이냐는 양자 선택을 강요받게 됐다. 트럼프 대통령은 지난 13일에도 호르무즈 해협의 안전한 통항을 대가로 20%의 통항료를 징수하겠다던 결정을 하루 만에 뒤집고, 이를 중동 국가들의 무역 협정으로 대체하겠다고 했다.

이스라엘의 반발을 고려한 행보라는 해석도 나온다. 한 이스라엘 소식통은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 123 협정에 영향을 미치기를 원했으며 사우디와 관계 정상화 또는 그 방향으로의 진전을 합의에 포함하도록 압박하려 했다고 CNN에 전했다.

전날 미·사우디 원자력 협정에 침묵하던 이스라엘은 이날 트럼프 대통령의 아브라함 협정 언급 이후 곧장 환영의 뜻을 표시했다. 네타냐후 총리실은 “트럼프 대통령이 말한 바와 같이 사우디의 아브라함 협정 가입은 중동 평화를 위한 역사적 도약이 될 것”이라며 환영 성명을 발표했다.

트럼프 대통령이 “핵물질 농축은 포함되지 않는다”고 밝혔지만, 미·사우디 원자력 협정이 중동 내 핵무기 개발 경쟁으로 이어질 것이라는 우려는 이어지고 있다. AP통신은 이번 협정이 이행될 경우 미국과 사우디의 공동 연구를 거쳐 사우디에 우라늄 농축 시설을 건설하는 것을 허용할 수 있게 된다고 익명 관계자를 인용해 보도했다.