자동차 부품 제조업체 HL만도의 평택공장에서 지난 22일 금속가공설비를 점검하던 20대 노동자 A씨가 기계에 끼여 숨졌다. A씨가 기계 안에서 작업하고 있었음에도 ‘작업중’이라는 표지판조차 설치되지 않는 등 사측의 안전의무 위반 정황이 한둘이 아니라고 한다. A씨가 HL만도 사업장을 돌며 기계를 점검·수리하는 하청업체 소속이었다는 점에서, 이 사고의 배경 또한 ‘위험의 외주화’라는 지적이 나온다. 2018년 태안화력발전소에서 일하던 20대 하청노동자 김용균씨의 산재 사망사고를 계기로 ‘위험의 외주화’ 문제가 공론화된 지 8년이 지났지만 지금도 비슷한 죽음의 행렬이 끊이지 않는 것이다.

A씨는 공장에서 첫 번째 설비 수리를 마친 뒤 다른 설비를 점검하러 기계 안에 들어갔다가 변을 당했다. A씨가 안에 있는 걸 모르고 기계를 작동시키는 바람에 사고가 발생했다. 해당 설비 수리가 다음 날로 예정돼 있었기 때문에 외부에선 A씨가 작업 중인 걸 몰랐다고 한다. 금속노조는 24일 “고인이 다음 날 수리하기로 한 설비를 미리 살피고 있었던 건 HL만도가 다음 주까지 하기로 돼 있었던 해당 라인 수리 작업을 이번 주 안에 끝내 달라고 요구했기 때문”이라고 했다.

예정에 없던 작업이었다고 해도 2인 1조로 작업을 했거나 ‘작업중’ 표지판만 있었다면 사고는 없었을 것이다. 그러나 어느 것도 지켜지지 않았다. 사람이 안에 있으면 기계 작동이 자동으로 멈추는 안전장치도 해제돼 있었다. 산업안전보건규칙을 어긴 것이다. 금속노조는 “HL만도 평택공장은 기계를 유지·보수·수리하는 업무를 수행할 충분한 인력을 채용하지 않고, 사전에 계약서조차 작성하지 않은 상태에서 하청업체를 불러 해당 업무를 시켰다”고 했다. ‘위험의 외주화’를 사고의 근본 원인으로 지목한 것이다.

이재명 대통령이 ‘산재와의 전쟁’을 선언한 뒤 올해 상반기 산재 사망자는 253명으로 전년 동기보다 34명 줄었다. 2022년 관련 통계 작성 이후 가장 큰 감소 폭이다. 그러나 A씨 사망사고는 아직도 갈 갈이 먼 현실을 보여준다. 18일에는 HD현대중공업 울산조선소에서 하청업체 소속 우즈베키스탄 출신 20대 노동자가 작업 도중 곤돌라에 끼여 숨졌다. 무엇보다 ‘위험의 외주화’가 좀처럼 개선되지 않고 있는 것이다. 고용노동부는 HL만도의 산업안전보건법·중대재해처벌법 위반 여부를 철저히 수사하고, 산업현장의 ‘위험의 외주화’ 문제를 해소할 근본 대책을 강구해야 한다.