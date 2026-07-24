평상 대여료 ‘기습인상’ 제주 일부 해수욕장 ‘원상복귀’

제주시 협재·금능해수욕장 당초 수준 3만원으로 내려 도내 해수욕장 50만명 돌파···안전·친절·가격관리 강화

제주 협재해수욕장과 금능해수욕장이 평상 대여료를 기습 인상했다가 논란이 일자 다시 기존 수준으로 낮췄다.

제주도는 24일부터 제주시 협재·금능해수욕장의 평상 대여료가 다시 균일가 기준인 3만원으로 적용된다고 밝혔다.

앞서 도는 도내 12개 지정 해수욕장 개장 편의용품 이용요금을 파라솔 2만원, 평상 3만원으로 동결하기로 했다고 밝혔다. 그러나 개장 이후 협재·금능해수욕장 일부 구역에서 평상 규격 등을 이유로 대여료를 5만~7만원까지 올려 받으면 이용객들의 반발을 샀다.

도는 “해수욕장 개장에 앞서 제주도와 유관기관, 해수욕장 마을 주민 등이 참여하는 해수욕장협의회에서 파라솔과 평상 대여 요금을 통일하기로 확정했다”면서 “일부 해수욕장에서 규격과 형태에 따라 대여료를 달리 적용한 사례를 확인하고 해당 마을회와 협의를 거쳐 기준 가격으로 정비했다”고 설명했다.

도는 향후 현장에서 가격 표시와 실제 받는 금액이 일치하는지 집중 점검하고, 이용객 민원도 수시로 점검해 개선할 계획이다. 아울러 도와 행정시 점검반이 해수욕장과 물놀이 지역을 돌며 안전관리 실태와 이용객 불편 사항을 확인할 방침이다.

한편 지난달 24일 개장한 제주 지역 지정 해수욕장 12곳의 누적 이용객은 개장 한 달 만인 이달 23일 기준 53만여명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간은 33만5000여명보다 58% 늘어난 수치다.

도는 이른 무더위와 열대야 영향으로 피서객이 크게 늘어난 것으로 보고 있다. 이같은 추세가 이어지면 올해 목표인 방문객 160만명을 무난히 달성할 것으로 전망하고 있다.

도 관계자는 “이용객이 몰리는 만큼 현장에서 체감하는 서비스 관리에도 힘을 싣겠다”고 밝혔다.