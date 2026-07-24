우리금융 2분기 순이익 1조, 하나금융 1.1조…역대 최대

우리금융지주와 하나금융지주가 24일 나란히 올해 2분기 역대 최대 규모 실적을 기록했다. 계열사 중 증권사의 순이익이 급증했다.

우리금융은 이날 올해 2분기 순이익이 1조46억원으로 지난해 같은 기간 대비 7.4% 증가했다고 공시했다. 지난해 3분기(1조2440억원)에 이어 분기 기준 역대 두번째 규모다. 2분기 기준으로는 역대 최대 수준이다.

올해 1분기(6043억원)보다 순이익이 66.2% 증가했다. 상반기 누적 순이익은 1조6090억원으로 전년 동기보다 3.7% 늘었다.

특히 증권·카드·캐피탈 등 비은행 계열사 순이익이 크게 늘어나면서 상반기 순이익 중 비은행 부문 기여도가 22.3%로 지난해의 3배 이상 늘었다.

우리투자증권은 상반기 순이익이 247억원으로 전년 동기(171억원) 대비 44.2% 급증했다. 우리카드(945억원), 우리금융캐피탈(769억원)도 각각 24.2%, 14.1%씩 늘어났다.

비은행 부문 성장에 2분기 비이자이익은 6290억원으로 19.4% 증가했다. 이자이익도 2조3360억원으로 3.3% 증가했다. 이자이익과 비이자이익이 모두 늘면서 상반기 순영업수익은 역대 최대인 5조7227억원을 기록했다.

우리금융 관계자는 “중동 정세 불안과 환율 변동성 확대에도 비은행 부문의 이익 기여가 확대되면서 종합금융그룹으로 전환한 성과가 가시화했다”고 밝혔다.

하나금융지주도 이날 올해 2분기 순이익이 1조1928억원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가했다고 공시했다. 상반기 순이익은 2조4029억원으로 작년 동기 대비 4.4% 늘었다. 반기 기준 역대 최대 규모다.

상반기 이자이익은 4조8082억원으로 전년 동기 대비 7.1% 증가했다. 비이자이익 중 수수료이익은 1조4874억원으로 전년 같은 기간 대비 37.7% 늘었다.

하나증권은 거래대금 증가에 따른 영업점 수수료 수익 증가 등을 바탕으로 상반기 순이익이 전년 동기 대비 155.7% 급증한 2731억원으로 집계됐다.

이어 비은행 계열사의 상반기 순이익은 하나카드 1259억원, 하나캐피탈 1045억원, 하나생명 146억원 등으로 나타났다.

하나금융 관계자는 “생산적 금융과 포용금융 공급 확대, 수수료 이익 증가, 선제적·체계적 리스크 관리 노력 등이 반영된 결과”라고 밝혔다.