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본문 요약

부산의 한 모텔 건물에서 발생한 인도네시아 선원 추락사고와 관련해 경찰이 현장 관계자들을 감금 혐의로 입건했다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 선박 대행업체 대표 A씨, 경호업체 대표 B씨와 직원 2명, 선원들이 묵었던 모텔 업주 C씨 등 5명을 감금 혐의로 불구속 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨 등은 선원들이 머물던 모텔 객실의 문을 외부에서 잠근 채 선원들을 관리한 혐의를 받는다.

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객실 문 잠그고 경호원 감시까지···경찰, 외국인 선원 추락사 관련 5명 입건

입력 2026.07.24 18:36

  • 이삭 기자

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경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

부산의 한 모텔 건물에서 발생한 인도네시아 선원 추락사고와 관련해 경찰이 현장 관계자들을 감금 혐의로 입건했다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 선박 대행업체 대표 A씨, 경호업체 대표 B씨와 직원 2명, 선원들이 묵었던 모텔 업주 C씨 등 5명을 감금 혐의로 불구속 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨 등은 선원들이 머물던 모텔 객실의 문을 외부에서 잠근 채 선원들을 관리한 혐의를 받는다.

앞서 지난 21일 오전 3시30분쯤 사상구 감전동 한 모텔 건물 8층에서 인도네시아 국적 D씨(20대)와 E씨(30대)가 추락하는 사고가 발생했다. 이 사고로 D씨는 숨지고, E씨는 다리가 부러져 병원으로 옮겨졌다.

당시 이들은 객실 이불을 묶어 방에서 탈출하려다 사고를 당한 것으로 전해졌다.

A씨 등과 함께 국내에 들어온 인도네시아 선원은 모두 20명으로, 한 방에 10명씩 모두 2개 방에 머물고 있었던 것으로 조사됐다.

이들은 선원 취업을 목적으로 김해공항으로 입국해 곧바로 중국 원양어선으로 승선할 예정이었다.

그러나 선박 입항이 지연되면서 해당 모텔에서 하룻밤을 대기하게 됐다.

선원들이 머물던 모텔 문은 밖에서만 잠글 수 있는 구조였으며, 복도에는 경호업체 직원 2명이 배치돼 이들을 감시했다.

E씨는 경찰에서 “중국에서 선원으로 근무하려 했지만, 마음이 바뀌어 탈출하려 했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 이들이 국내 미등록외국인 노동자로 일하는 게 중국에서 일하는 것보다 많은 임금을 받을 수 있어 탈출을 감행한 것으로 추정하고 있다.

경찰은 A씨 등을 상대로 외국인 선원들의 입국부터 승선까지 대행업체와 경호업체의 관리 방식과 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.

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