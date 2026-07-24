정성호 법무부 장관, 이 대통령에게 사의 표명…보완수사권 폐지 후폭풍

정성호 법무부 장관이 최근 이재명 대통령에게 사의를 표명한 것으로 24일 확인됐다. 지난 22일 더불어민주당 지도부가 보완수사권 폐지 방침을 확정한 것이 정 장관 사의 표명의 배경으로 지목되고 있다.

이날 경향신문 취재 결과, 정 장관은 최근 이 대통령에게 사의 의사를 전달한 것으로 확인됐다.

사의를 표명한 시점은 한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 지난 22일 보완수사권 폐지 원칙을 확정한 이후인 것으로 전해졌다. 한 직무대행은 지난 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “세부적인 인식의 차이가 수사와 기소의 분리라는 원칙을 흔들거나 검찰의 수사권을 되살리는 수단이 되어서는 안 된다”며 “민주당은 보완수사요구권을 실질화하고 수사기관이 그 요구를 신속하고 충실하게 이행하도록 책임을 분명히 하겠다”고 말했다.

민주당은 이날 검사의 보완수사권을 폐지하는 내용의 형사소송법 개정안을 당론으로 추진하기로 했다. 성범죄 등 7대 분야 사회적 약자 대상 범죄에 대해서는 형소법이 아닌 개별법에 불기소 의견인 사건을 송치하는 방안을 담는다. 민주당은 이달 중 형소법 개정안을 처리하는 것을 목표로 할 것으로 보인다.

한 직무대행은 이날 최고위원회의에서 “논의가 성숙했고, 결실을 도출할 때”라며 “신속한 입법을 마무리해서 검찰 개혁의 대장정에 마침표를 찍겠다”고 밝혔다.