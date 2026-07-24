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정성호 법무부 장관, 이 대통령에게 사의 표명…보완수사권 폐지 후폭풍

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본문 요약

정성호 법무부 장관이 최근 이재명 대통령에게 사의를 표명한 것으로 24일 확인됐다.

사의를 표명한 시점은 한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 지난 22일 보완수사권 폐지 원칙을 확정한 이후인 것으로 전해졌다.

한 직무대행은 지난 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "세부적인 인식의 차이가 수사와 기소의 분리라는 원칙을 흔들거나 검찰의 수사권을 되살리는 수단이 되어서는 안 된다"며 "민주당은 보완수사요구권을 실질화하고 수사기관이 그 요구를 신속하고 충실하게 이행하도록 책임을 분명히 하겠다"고 말했다.

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정성호 법무부 장관, 이 대통령에게 사의 표명…보완수사권 폐지 후폭풍

입력 2026.07.24 20:52

  • 박순봉 기자

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정성호 법무부 장관이 지난 4월13일 국회 본회의 교육, 사회, 문화 분야 대정부질문에서 의원 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

정성호 법무부 장관이 지난 4월13일 국회 본회의 교육, 사회, 문화 분야 대정부질문에서 의원 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

정성호 법무부 장관이 최근 이재명 대통령에게 사의를 표명한 것으로 24일 확인됐다. 지난 22일 더불어민주당 지도부가 보완수사권 폐지 방침을 확정한 것이 정 장관 사의 표명의 배경으로 지목되고 있다.

이날 경향신문 취재 결과, 정 장관은 최근 이 대통령에게 사의 의사를 전달한 것으로 확인됐다.

사의를 표명한 시점은 한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 지난 22일 보완수사권 폐지 원칙을 확정한 이후인 것으로 전해졌다. 한 직무대행은 지난 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “세부적인 인식의 차이가 수사와 기소의 분리라는 원칙을 흔들거나 검찰의 수사권을 되살리는 수단이 되어서는 안 된다”며 “민주당은 보완수사요구권을 실질화하고 수사기관이 그 요구를 신속하고 충실하게 이행하도록 책임을 분명히 하겠다”고 말했다.

민주당은 이날 검사의 보완수사권을 폐지하는 내용의 형사소송법 개정안을 당론으로 추진하기로 했다. 성범죄 등 7대 분야 사회적 약자 대상 범죄에 대해서는 형소법이 아닌 개별법에 불기소 의견인 사건을 송치하는 방안을 담는다. 민주당은 이달 중 형소법 개정안을 처리하는 것을 목표로 할 것으로 보인다.

한 직무대행은 이날 최고위원회의에서 “논의가 성숙했고, 결실을 도출할 때”라며 “신속한 입법을 마무리해서 검찰 개혁의 대장정에 마침표를 찍겠다”고 밝혔다.

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