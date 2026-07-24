스페인·프랑스 산불에 수만명 대피···국가 비상사태 선포

스페인과 프랑스에서 대규모 산불이 확산하며 수만명이 대피하고 국가 비상사태가 선포됐다.

AP통신은 24일(현지시간) 스페인 당국이 마드리드 인근에서 발생한 산불로 약 2만명의 주민이 대피하자 국가 비상사태를 선포했다고 전했다. 프랑스 남부에서는 6만여명의 주민이 대피했다.

페드로 산체스 스페인 총리는 엑스에 “정부는 아빌라, 레온, 톨레도, 마드리드를 비롯한 스페인 곳곳에 피해를 주고 있는 화재를 막기 위해 모든 가용한 자원을 배치하고 있다”며 “이번 사태로 피해를 보고 집을 떠나야 했던 모든 분께 연대의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 올해 들어 스페인에서는 산불로 12만5000㏊(1250㎢)가 탔다. 서울의 2배를 넘는 면적이다.

폭염과 건조한 날씨는 산불 진화를 더 어렵게 만들고 있다. 이날 스페인 남동부 알메리아 지역에는 최고 기온이 44도에 육박했고 일부 지역에서는 39도까지 기온이 올랐다.

스페인 당국은 산불의 원인을 아직까지 확인하지 못한 것으로 알려졌다.

프랑스에서도 산불로 인한 피해가 번지고 있다. 로랑 누네즈 프랑스 내무장관은 현재 32건의 크고 작은 산불이 동시다발적으로 발생했다고 AFP통신에 밝혔다. 누네즈 장관은 “올해 들어 불에 탄 면적이 5만㏊(500㎢)를 넘어섰다”며 이는 파리 면적의 약 5배라고 설명했다. 특히 프랑스 남서부 지롱드 지역에서만 육로와 해로를 통해 약 4만명이 대피했거나 대피 중이며 80채의 가옥이 불에 탔다고 누네즈 장관은 밝혔다.

산불로 인한 피해가 커지자 프랑스는 유럽연합(EU)에 도움을 요청했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “지롱드 지역의 산불이 특히 심각해 상황이 극도로 긴장된 상태”라며 “곧 크로아티아의 수륙양용 소방항공기 2대, 포르투갈의 에어트랙터 헬기 2대, 체코와 슬로바키아의 블랙호크 대형 헬기 2대가 신속히 지원될 예정”이라고 밝혔다.

이상기후 현상의 원인을 규명하는 프로젝트 연구진은 현재 유럽을 덮친 가뭄이 기후변화로 더 심각해졌으며, 이로 인해 산불이 더 빠르게 발생하고 있다고 분석한 결과를 최근 발표했다.

빅터 레스코 데 디오스 레리다대 교수는 “상황이 어디까지 진행될 것인지는 예측하기 어렵지만, 백만 헥타르에 달하는 산불이 발생하는 상황을 배제할 수 없게 될 것”이라고 가디언에 말했다.