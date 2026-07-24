이란, 바레인·요르단·쿠웨이트 미군 기지 공격···14일째 무력 충돌 계속

이란군이 미국과의 무력 충돌 14일째인 24일(현지시간) 바레인·요르단·쿠웨이트 등의 미군기지를 타격했다.

이란군은 이날 국영TV를 통해 발표한 성명에서 “바레인의 공군기지에 있는 미군의 연료 탱크와 대형 장비 및 창고 등을 아라시 자폭 무인기(드론)으로 공격했다”고 밝혔다.

아라시 드론은 이란 육군이 지난 2020년 실전 배치한 장거리 자폭 드론으로 최대 비행거리는 2000㎞, 최대 탄두 중량은 150㎏인 것으로 알려졌다.

이란군은 “미국 대통령이 가하는 위협은 이란 국민과 군 무장력의 결의와 의지를 더욱더 굳건하게 만들 뿐”이라며 “무모한 모험주의나 새로운 전선을 열려는 시도는 적의 전략적 실수를 반복하고 연장하는 것에 불과하다”고 말했다.

또한 이란군은 요르단의 알아즈라크 기지와 쿠웨이트 우다이리 기지 등의 항공기 격납고, 장비 창고 등을 목표로 드론 공격을 감행했다고 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 쿠웨이트의 알리 알살렘 공군기지를 공격했다며 탄약고를 파괴하고 미 병력에 사상자를 냈다고 주장했다.

쿠웨이트군과 바레인군은 자국의 방공망이 이란의 드론과 미사일을 요격하고 있다고 밝혔다. 요르단군은 이란의 미사일 7발과 드론 6대를 격추했으며 사상자가 발생하지 않았다고 했다.

미국과 이란의 교전이 2주째 이어지는 가운데 이번 주말이 전면전으로 확대의 고비가 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 전날 미 온라인 매체 액시오스와 인터뷰에서 “(이란에 대한) 대규모 공격을 고려하고 있다”며 “이전과는 비교할 수 없을 정도로 큰 공격이며 곧 결정을 고려하고 있다”고 말했다.