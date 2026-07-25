명칭 먼저, 상징물은 나중···전남광주 통합에 간판, 두 번 손보나

안내표지판 2만5276개 중 1640개 정비 마쳐 통합 CI, 9월 확정···일부 시설 재정비 불가피

전남광주통합특별시가 출범하면서 광주시와 전남도가 40년간 각각 관리해 온 청사 현판과 각종 안내표지판 1600여개를 명칭에 맞게 정비한 것으로 나타났다. 시민 혼란을 줄이기 위해 눈에 잘 띄는 시설부터 우선 바꾼 것인데, 통합시 공식 CI(상징물)가 확정되지 않은 상태여서 향후 일부 표지판은 다시 교체할 것으로 보인다. 이중 작업과 추가 비용이 불가피하다는 지적이 나온다.

24일 전남광주에 따르면, 시는 통합시 출범에 따라 명칭 변경이 필요한 간판과 도로·관광·하천·공공시설 등 안내표지판을 모두 2만5276개로 파악하고 있다. 지난달 교체 작업에 착수해 이날까지 1640개(6.5％)를 정비했다. 시민들이 자주 이용하는 청사와 주요 도로·관광지, 재난·안전 위험지역 등이다. 예비비로 총 11억1300만원을 투입했다.

다만 정비를 마친 표지판에는 통합시 공식 CI가 반영되지 않았다. CI는 지자체 정체성을 보여주는 상징물로, 현판·깃발과 공문서·안내표지판·홍보물 등에 쓰인다. 광주시와 전남도가 40년 만에 다시 합쳐진 국내 첫 통합 광역자치단체의 ‘얼굴’이라는 점에서도 의미가 있다.

전남광주는 현재 공식 CI를 개발하고 있다. 시는 광주디자인진흥원에 개발을 맡겨 이달 말까지 상징과 로고타입 시안을 각각 3개 이상 마련할 예정이다. 이후 전문가 자문과 시민 선호도 조사를 거쳐 9월 중 최종안을 확정한다.

공식 CI가 확정되면 정비 시설물 가운데 일부는 다시 교체해야 한다. 시는 기존 시·도 CI가 적용된 시설과 새 CI를 적용해야 할 대상을 아직 집계하지 않은 것으로 알려졌다. 표지판 형태에 따라 새 CI만 덧붙이면 되는 곳도 있지만, 상징물과 명칭이 함께 제작된 시설은 전체를 다시 만들어야 해 별도 비용이 발생할 것으로 예상된다.

남은 정비 대상은 2만3636개다. 올해 하반기와 내년 상반기 물량을 추가 조사하고 있어 규모는 더 늘 수 있다. CI 확정 전 작업이 이어지면 재정비 대상도 추가될 수 있다. 전체 사업비는 최소 100억원으로 추산된다.

시는 오는 30일까지 부서별 물량과 소요 예산을 취합해 하반기 추가경정예산안에 반영하고, 내년 6월까지 모든 정비를 마친다는 계획이다. 전남광주 관계자는 “주민 생활과 밀접하고 CI 영향을 받지 않는 시급한 곳부터 정비했다”며 “공식 CI 확정 전까지 속도를 조절해 이중 작업과 추가 비용을 줄이겠다”고 말했다.