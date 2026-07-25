주무르는 재미를 찾아서…‘말랑이’ 열풍에 문구거리 찾는 사람들

창신동에 젠지 발길이 몰린다…손맛 때문에

“이거랑 이거는 있을 때 바로 사가야 해요. 오늘 같은 빨간날엔 금세 품절되거든!”



지난 17일 오전 서울 종로구 창신동 문구·완구시장, 빼곡히 진열된 형형색색의 말랑이를 둘러보던 기자에게 상인이 말을 붙였다. 추가 질문을 던지려던 찰나, 다급히 매장 안으로 들어선 20대 여성이 “리락쿠마 말랑이(일본 캐릭터)는 없어요? 유튜브에 나오는 그거요!”라고 외치며 재고를 확인했다. 상인은 익숙한 표정으로 고개를 가로저었고, 그는 곧장 맞은편 가게로 향했다. 이후 휴대전화 속 쇼츠 영상과 제품들을 번갈아 확인하더니 원하는 제품을 찾아 환호성을 터뜨렸다.



‘오픈런’에 가까운 이른 시간 시장을 찾았는데도, 골목은 이미 사람들로 가득했다. 부모 손을 잡은 초등학생부터 데이트를 나온 20~30대 커플, 캐리어를 끈 외국인 관광객까지 저마다 매대 앞에서 머무르며 손끝으로 말랑이를 눌러보고, 왁뿌볼을 흔들어보며 미묘한 촉감의 차이를 확인했다.



장난감을 주무르는 사람들



‘스퀴시(Squishy)’라고 불려온 ‘말랑이’는 손으로 눌렀다가 놓으면 천천히 원래 형태로 돌아오는 촉감 완구를 통칭하는 말이다. 폴리우레탄 폼이나 열가소성 고무, 실리콘 등 다양한 소재로 제작되는데, 빵, 과일, 삼겹살, 비누, 캐릭터까지 일상 속 거의 모든 사물이 말랑이로 만들어진다.



최근에는 기존 말랑이에서 한 단계 진화한 제품들도 인기다. 슬라임과 말랑이를 결합한 ‘슬랑이’, 얇은 왁스층을 깨뜨려 안의 내용물을 만지는 ‘왁뿌볼’이 대표적이다. 상인들은 비누 슬랑이와 캐릭터 말랑이, 청사과와 솜사탕 왁뿌볼, 두쫀쿠 시리즈를 많이 찾는 제품으로 꼽았다. SNS에서 입소문을 타면 입고 당일 동나는 일도 흔하다고 했다.



부모와 시장을 찾은 초등학교 4학년 이솔민양도 비누 크런치 슬랑이를 손에서 놓지 못했다. 크런치 슬랑이는 슬라임 안에 폼볼이나 비즈, 스펀지 조각 등을 넣어 바스락거리거나 오독오독한 촉감을 더한 제품이다. 이양은 “유튜브에서 보고 궁금했는데 실제로 만져보니까 더 좋다”며 웃었다.



‘누르는 재미’에는 나이도 없었다. 친구와 함께 방문한 대학생 박이선씨는 왁뿌볼을 깨뜨리는 순간이 가장 기다려진다고 했다. 어떤 색과 촉감이 나올지 모른다는 기대감, ‘아그작’ 하고 부서지는 소리만으로도 스트레스가 풀린다는 것이다.



최근 2주 동안 세 차례나 창신동을 찾았다는 직장인 조혜나씨 역시 비슷한 이유를 들었다. 온라인에서 보는 것과 직접 만져보는 것은 전혀 다른 경험이라며, 종류별 촉감을 비교하는 재미 때문에 다시 찾게 된다고 했다.



시장 풍경도 달라졌다. 소상공인시장진흥공단의 ‘소상공인365’에 따르면 완구 거리가 있는 창신1동의 문구·회화용품 소매업 월평균 매출은 지난해 11월 835만원에서 올해 2월 1124만원으로 약 34% 증가했다. 동대문 액세서리 부자재상가에서 볼펜·키캡·젤리슈즈 꾸미기를 즐기고, 창신동 완구·문구거리에서 말랑이를 구경한 뒤 동묘 구제시장을 둘러보는 동선이 SNS 내 ‘가성비 투어 코스’로 꼽히면서다.



창신동 대다수 문구점은 기존 상품을 줄이고 말랑이와 왁뿌볼을 전면에 내세우는 분위기였다. 도매가 주력이던 매장도 주말이면 외부 말랑이 매대에 직원을 집중 배치할 정도다. 10여년째 이곳에서 문구·완구점을 운영해온 조금석(가명)씨는 “가족 단위 방문객이 대부분이던 시장에 올 초부터 20대 손님이 눈에 띄게 늘었다”며 “말랑이 붐이 일면서 주중에도 손님들이 많아졌다”고 귀띔했다.



말랑이 열풍은 시장 밖으로도 번지고 있다. 카카오스타일의 스타일 커머스 플랫폼 지그재그에 따르면 지난 6월14일부터 7월12일까지 슬랑이 거래액이 직전 한 달보다 774%, 왁뿌볼은 500% 증가했다. ‘DIY 말랑이·왁뿌볼 만들기’도 인기를 얻으며 다이소 양초와 점토, 어항 바닥재 등을 구매해 직접 만드는 후기도 잇따르고 있다.



사람들은 왜 ‘말랑이’에 빠졌을까



말랑이 열풍은 화면에서 먼저 시작됐다. 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스, 틱톡에는 말랑이를 누르거나 왁뿌볼을 깨뜨리는 영상이 쉴 새 없이 올라왔다. 해외에서도 피젯 토이 ‘니도(NeeDoh)’가 품귀를 빚으며 일부 제품은 정가의 수십배에 거래되기도 했다.



하지만 말랑이의 매력은 영상만으로는 온전히 전달되지 않는다. 얼마나 천천히 원래 모양으로 돌아오는지, 눌렀을 때 어떤 소리가 나는지는 만져봐야 알 수 있기 때문이다. 화면 너머로만 말랑이를 접하다 보니 직접 만져보고 싶은 수요가 커지면서 소비자들의 발길도 자연스럽게 창신동 문구거리로 이어졌다. 골목에서 만난 직장인 이유리씨도 “어린 시절 액체괴물을 갖고 놀던 기억이 떠올라 말랑이를 만지고 있으면 마음이 편안해진다”며 “누구에게 피해를 주지 않으면서 스트레스를 풀 수 있는 가장 무해한 취미인 것 같다”고 말했다.



말랑이의 인기에는 가격도 한몫한다. 대부분 3000원에서 1만원대 중반이면 살 수 있어 취미치고는 부담이 적다. 여러 개를 고르다 보면 지출이 적지 않지만, 소비자들은 여전히 ‘가성비’가 높다고 말한다. 이것저것 담다 보니 3만원이 넘었다는 신혜정씨는 “영화 한 편을 봐도 1만원이 훌쩍 넘고, 실패할 수도 있는 인형 뽑기에도 돈을 쓰는데 이 정도면 충분히 가성비 좋은 취미생활 아니냐”고 반문했다.



누르고 짓뭉개며 스트레스 해소하는 촉감 완구

소비자들, SNS로 본 제품 직접 느껴보려 발길

“올 초부터 20대 손님 증가…주중 방문도 늘어”

개당 3000~1만원대…‘가성비’ 취미로 인기

전문가들은 말랑이 열풍이 한동안 지속될 것이라고 내다본다. 김영철 소비트렌드 분석가는 “불확실성이 커질수록 사람들은 스스로 통제할 수 있는 작고 확실한 행동에서 위안을 얻으려는 경향이 있다”며 “말랑이를 반복해 누르고 주무르는 행위 역시 그런 욕구를 충족시키는 경험으로 볼 수 있다”고 풀이했다.



단 온라인 커뮤니티와 SNS에는 스퀴시 사용 후 피부 발진이나 눈 충혈 등 이상 반응을 겪었다는 사례가 잇따르고 있다. 관련 사례가 꾸준히 접수되면서, 한국소비자원은 최근 말랑이 등 스퀴시 제품에 대한 안전 실태 조사에 착수했다. 시중에 유통되는 말랑이와 슬랑이, 왁뿌볼 상당수는 중국에서 제조·수입된다. 일부 제품에는 프탈레이트계 가소제가 용출될 가능성이 있어 “입에 넣지 말 것”이라는 경고 문구가 부착돼 있다. 전문가들은 KC 인증 여부를 확인하고 사용 후 손을 씻는 등 기본적인 안전수칙을 지키는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

