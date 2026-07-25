‘8라운드 KO승’ 알리 영상 올린 트럼프···이란 대공습 예고?

도널드 트럼프 미국 대통령이 무하마드 알리의 전설적인 복싱 경기 영상을 24일(현지시간) 트루스소셜에 게시했다. 무하마드 알리가 조지 포먼의 맹공을 견뎌낸 뒤 8라운드에 KO승을 거둔 경기다. 트럼프 대통령이 전날 “대규모 공격을 고려하고 있다”며 전면전 개시 결정을 앞두고 있다고 밝힌 후 올라온 영상이라는 점에서 눈길을 끌고 있다.

트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 영상은 1974년 알리와 포먼의 ‘정글의 대결’ 경기 영상이다. 알리는 이 경기에서 ‘로프 어 도프(Rope-a-Dope)’를 처음 선보였다. 로프에 몸을 기대 신축력과 반동을 이용해 상대의 타격을 흡수하는 전술이다.

당시 32세로 복서로서의 황혼기에 접어든 알리와, 40연승 불패를 이어온 25세의 포먼의 경기에서 많은 이들이 포먼의 우세를 점쳤다. 강력한 펀치를 앞세운 포먼의 일방적 공세에 알리는 경기 내내 밀리는 듯한 모습을 보였다. 알리는 로프에 몸을 기대 포먼의 공격을 흘리거나 막아내면서 포먼이 지치기를 기다렸다. 연신 강공을 펼쳤던 포먼은 8라운드에 탈진했고, 가드가 내려간 틈을 타 알리는 그간 아껴왔던 힘을 짜내 주먹을 휘둘렀다. 결과는 알리의 KO승이었다.

영상 게시 시점은 트럼프 대통령의 최근 발언과 맞물린다. 전날 트럼프 대통령은 미 온라인 매체 액시오스 인터뷰에서 “(이란에 대한) 대규모 공격을 고려하고 있다”며 “이전과는 비교할 수 없을 정도로 큰 공격이며 곧 결정을 내릴 예정”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 알리에 미국을 대입해 미·이란 전쟁의 결과도 미국의 승리로 끝날 것이라 주장하는 것으로 보인다. 알리가 8라운드까지 수세에 몰린 것처럼 보였지만, 전략적 인내로 승리를 끌어낸 것처럼 미국도 이란과의 전쟁에서 전세를 뒤집을 것이라는 메시지다.

미국은 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 봉쇄, 유가 폭등으로 인한 경제적 충격 등으로 안팎의 비판에 직면했다. 종전 MOU에서도 호르무즈 해협의 자유 통항 여부가 불분명하며 이란 동결자산 해제 등 경제 제재 완화가 과도하다는 비판이 공화당 내부에서까지 나왔다. 최근 재개된 교전에서도 예멘의 친이란 대리세력 후티 반군의 홍해 봉쇄까지 현실화하며 미국에 마땅한 타개책이 없다는 지적이 쏟아졌다. 휴전 이후 발생하지 않았던 미군 인명 피해까지 이어졌다.

트럼프 대통령은 그간 미국이 전쟁에서 내몰린 상황이 패배가 아니라 대규모 반격을 위한 인고의 과정이었다는 메시지를 의도한 것으로 보인다. MOU 파행과 지난한 교전을 대대적 공습으로 뒤집겠다는 취지로 풀이된다.

지지자들은 호응했다. 트럼프 대통령의 게시글에 지지자들은 “대통령님, KO승을 거두세요! 전 세계가 지켜보고 있습니다” “사령관님과 대통령님, 모든 역경을 이겨내고 승리해주셔서 감사합니다!” “트럼프는 이란의 테러리스트들을 소탕할 것이다. 이제 때가 됐다”고 적었다. 한 이용자는 “이란은 경기 막판에 8라운드 KO를 당하게 될 것”이라며 “이들에게 교훈을 가르쳐야 한다”고 했다.

그러나 트럼프 대통령의 의도가 현실이 될 수 있을지는 불분명하다. 실제 전쟁의 양상은 ‘로프 어 도프’를 구사하는 쪽을 이란으로 볼 여지도 있다. 지난 3월 스티브 행크 존스홉킨스대 교수는 미 경제 매체 비즈니스 인사이더 인터뷰에서 이란이 알리의 로프 어 도프 전술을 쓰고 있으며 미국에 “결정적인 일격”을 가할 수 있다고 말했다.

일부 트루스소셜 이용자는 알리가 이슬람으로 개종한 무슬림이라는 점을 언급하면서 “미국이 무슬림이고 이란이 포먼이라는 뜻인가. 엉터리 비유”라고 지적했다.