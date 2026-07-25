네이버, ‘AI 팩토리’ 신사업 본격화 컴퓨팅 자원 희소화에 틈새 시장 공략 자본 리스크 부담에 수요 발굴 과제

“새로운 성장 엔진이냐, ‘돈 먹는 하마’냐.”

이해진 네이버 의장 등 네이버 경영진의 북미행을 두고 업계의 관심이 뜨겁습니다. 이 의장 등은 오는 24일(현지시간)에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만날 예정입니다. 앞서 이번 주 초에는 캐나다를 방문해 대체자산 운용사 브룩필드 만나 인공지능(AI) 데이터센터 투자·자금 조달 방안 논의한 것으로 알려졌는데요.

이들과 만남에서 지난 6월 발표한 기가와트(GW)급 ‘AI 팩토리’ 사업이 얼마나 구체화할 지가 시장의 관심사입니다. 성공적인 사업 전환이 될지, 무리한 투자가 될지를 놓고도 업계 전망이 엇갈리고 있고요. 네이버가 공 들이는 신사업의 시장 상황과 성패 요인이 무엇일지 알아봤습니다.

네이버, ‘AI 팩토리’로 클라우드 임대업 본격화

네이버의 ‘AI 팩토리’ 사업은 쉽게 말하면 ‘컴퓨팅 자원(클라우드) 임대업’입니다. 그래픽처리장치(GPU)를 묶어 만든 컴퓨팅 자원을 AI 연산이 필요한 사업자에게 빌려주겠다는 것인데요. 네이버는 지금도 내부 수요 중심으로 자회사인 네이버클라우드를 운영하는데, 이를 고도화해 외부 시장도 더 넓혀보겠다는 것이죠. 엔비디아와의 협력도 안정적인 GPU를 확보하기 위한 포석인 셈입니다.

네이버는 이를 위해 데이터센터 ‘각 세종’을 AI 팩토리로 전환해 내년 상반기까지 55메가와트(㎿), 2027년 말까지 100㎿를 확보할 계획입니다. 최종적으로 해외를 포함해 데이터센터 규모를 1GW로 확대하겠다고 밝혔죠. 1GW는 대형 원전 1기의 발전 용량과 맞먹는 수준인데요. 이 의장은 지난달 8일 황 CEO와 만남에서 “급증하는 GPU 수요를 충족할 역량을 갖춘 기업은 사실상 네이버가 유일하다”고 강조하기도 했죠.

이런 네이버의 비즈니스 모델이 새로운 것은 아닙니다. 해외에서 ‘네오클라우드’ 산업으로 불리고 있습니다. 네오클라우드는 AI에 특화된 클라우드 서비스를 제공하는 산업입니다.

코어위브·아이렌 등 과거 가상화폐 채굴을 위해 GPU 인프라를 갖춰놨던 기업들이 AI 확산 국면에서 GPU를 빌려주는 ‘AI 인프라 임대 사업자’로 변신한 것이 대표적인데요. 네비우스 그룹도 자체 데이터센터를 AI 인프라로 전환하는 데 성공했고요. 엔비디아와 전략적 협력관계를 맺고 안정적으로 최신 GPU를 확보한 것이 이들의 주요 성공 요인이었습니다. 현재는 오픈AI·메타·마이크로소프트 등 주요 AI 개발사들과 수년간 장기임대 방식으로 컴퓨팅 자원을 빌려주고 있습니다.

시장 규모도 빠르게 커지고 있습니다. 시너지리서치그룹은 전 세계 네오클라우드 시장이 연평균 58% 성장해 2031년까지 4000억달러에 이를 것으로 전망했습니다.

희소자원 된 컴퓨팅 인프라, 새 성장엔진 될까

최근 AI 에이전트 확산 등으로 업계의 컴퓨팅 공급난도 심해지고 있다는 점은 기회 요인입니다. 실제로 이달 초 메타가 클라우드 임대업 사업 진출을 검토하고 있다는 소식에 업계가 들썩였죠. 마크 저커버그 CEO는 블룸버그와의 인터뷰에서 “외부에서 제시하는 가격이 매우 높다. 일부 자원을 외부에 빌려주는 게 합리적일 수 있다”고 말했습니다. 또 “업계에서 컴퓨팅 자원이 너무 많다고 느끼는 기업은 없다”며 공급 과잉론에는 선을 그었죠.

아나트 아슈케나지 알파벳·구글 최고재무책임자(CFO)도 전날 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “지난 3년간 컴퓨팅 용량을 크게 확대했지만 수요가 여전히 투자를 앞지르고 있다”면서 “3분기에 외부 사업자의 컴퓨팅 용량을 더 빌릴 예정이고 내년에도 설비투자가 많이 늘어날 것”이라고 했습니다.

그렇다면 네이버가 공급난에 허덕이는 업계에 새로운 플레이어로 떠 오를 수 있을까요. 네이버는 AI 팩토리에서 연 매출 20조원, 영업이익률 20%를 장기 목표로 제시하고 있습니다. 계획대로만 이뤄진다면 네이버는 기존 검색·커머스 분야에 이어 또 다른 성장 엔진을 장착하게 될 수 있습니다.

김소혜 한화투자증권 연구원은 보고서에서 “네이버가 성장 서사 부족으로 PBR(주가순자산비율) 1배까지 저평가받았는데, AI 팩토리 매출 비중이 의미 있게 커지면 인터넷 플랫폼이 아니라 코어위브 같은 클라우드 인프라 사업자로 평가받을 수 있다”고 분석했죠.

고마진 소프트웨어 →자본집약 산업 ‘리스크’도

그러나 장밋빛 전망만 있는 것은 아닙니다. 우선 AI 컴퓨팅 임대업은 자본 집약적 사업입니다. 일단 진출을 위해서는 데이터센터 부지·전력·GPU 등에 큰돈을 쏟아부어야 합니다. 1GW급 데이터센터 구축에는 총 500억~600억달러(73조~87조원)가 들어갈 것으로 추산됩니다. 네이버의 한 해 매출의 6~7배 수준이죠.

GPU 수명 주기(감가상각 기간)에 따라 재투자도 필요합니다. 사놓은 GPU를 얼마나 쓸 수 있느냐에 따라 이익도 크게 달라질 수밖에 없는데요. 업계에서는 통상 GPU의 수명은 5~6년 정도로 보고 있지만 정하기 나름이라 ‘뻥튀기’ 논란도 있습니다. 유명한 공매도 투자자 마이클 버리가 GPU의 실제 경제적 수명이 2~3년이라고 주장하자, 코어위브는 “2022년산 H100도 원래 가격의 95%로 재계약됐다”고 반박하기도 했죠.

향후 컴퓨팅 수요가 예상보다 적다면 마진이 줄어들 위험도 있습니다. 메타처럼 자본이 많은 빅테크가 추가로 진입할 여지도 크고요. 그러면 가격 경쟁도 치열해질 수밖에 없겠죠. 마진이 줄어든다고 지어놓은 인프라를 허물 수는 없으니 일종의 ‘돈 먹는 하마’가 될 수 있습니다.

결국 안정적인 고객을 확보할 수 있느냐가 사업의 1차 성패를 가를 것으로 보입니다. 코어위브는 2024년 매출의 62%가 마이크로소프트 한 곳에서 나왔고, 네비우스는 마이크로소프트·메타 두 곳에 집중돼 있습니다. 특히 코어위브는 설비를 짓기 전 미리 장기 사용계약을 확보하는 식으로 사업 안전망을 구축하고 있죠. 네이버가 아시아태평양 지역의 ‘소버린 AI(주권 AI)’ 수요를 흡수하는 것이 일차 관문으로 꼽히는 이유입니다.

네이버 관계자는 “빅테크의 자본과 직접 경쟁을 하기는 어렵지만 종속을 피하려는 ‘소버린 AI’ 수요도 있다. 아시아에서 시작해 기존 빅테크가 닿지 못한 틈새시장인 유럽·중동으로 뻗어 나가는 것이 기본 로드맵”이라며 “엔비디아의 네모트론 연합에 합류한 것도 참여 기업들의 강점을 공유해 ‘소버린 AI’ 등 수요를 발굴한다는 취지”라고 말했습니다.