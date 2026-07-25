달큰할 줄 알았던 초록 양배추, 쓴맛이 나는 이유는

겉보기엔 멀쩡한 양배추를 사 와 샐러드를 만들었는데 생각보다 쓴맛이 강해 당황한 경험이 있다면? 꼭 상한 것은 아닐 가능성이 크다. 양배추의 쓴맛은 대부분 자연적으로 생성되는 성분이나 보관·조리 과정에서 생기는 변화 때문이다. 원인을 알면 쓴맛을 줄이고 더 맛있게 먹을 수 있다.

달큰할 줄 알았던 양배추에서 쓴맛이 나는 가장 큰 원인은 이소티오시아네이트라는 성분이다. 양배추를 비롯해 브로콜리, 무, 배추 등 십자화과 채소에는 글루코시놀레이트가 들어 있다. 잎을 자르거나 씹으면 세포가 손상되면서 효소 반응이 일어나 이소티오시아네이트가 생성된다. 이 과정에서 특유의 알싸함이나 쓴맛을 느낄 수 있다. 이 성분은 식물의 방어기전이면서도 항산화 작용 등 건강상 이점이 있는 것으로 알려져 있다. 쓴맛이 난다고 해서 반드시 나쁜 것은 아니다.

처음엔 괜찮았는데, 반으로 잘라 냉장고에 며칠 보관한 양배추가 더 쓴맛을 내는 이유도 있다. 절단면이 공기에 오래 노출되면 이소티오시아네이트 생성이 계속 진행돼 쓴맛이 더 강하게 느껴질 수 있다. 따라서 양배추는 가능한 한 먹기 직전에 썰어 사용하는 것이 가장 맛있다.

양배추의 맛은 재배 환경에 따라서도 달라진다. 특히 수확 직전까지 질소 비료를 많이 사용한 경우에는 질소 성분이 잎에 많이 남아 쓴맛이나 떫은맛이 강해질 수 있다. 일반 소비자가 확인하기는 어렵지만, 지나치게 짙은 녹색을 띠거나 잎이 지나치게 질긴 경우에는 이런 영향을 받았을 가능성도 있다고 전문가들은 설명한다.

쓴맛이 덜한 양배추, 이렇게 고르세요

계절에 따라 좋은 양배추의 기준도 조금 다르다. 보통 4월에서 6월에 판매되는 봄양배추는 잎이 부드럽고 결이 성글며, 윤기가 있고 탄력이 있는 것이 좋다. 11월부터 3월까지 만날 수 있는 겨울양배추는 속이 단단하게 차 있고 묵직한 것이 단맛이 강하다. 1~2인 가구의 경우 양배추 한 통을 다 먹기는 부담스러워 절단 양배추를 사는 경우가 많다. 절단 양배추를 살 때는 단면의 심이 지나치게 길지 않고, 중심부가 연한 노란빛을 띠는 것을 고르는 게 좋다. 심이 너무 크게 자란 것은 질기고 쓴맛이 날 가능성이 있다.

안타깝게도 쓴맛 양배추에 당첨됐다면, 일단 찬물에 5~10분 정도 담근다. 이소티오시아네이트는 물에 일부 녹는 성질이 있어 짧게 물에 담가두면 쓴맛을 완화하는 데 도움이 된다. 너무 오래 담가두면 비타민 C 등 수용성 영양소도 함께 빠져나갈 수 있으니 5~10분 정도가 적당하다.

샐러드를 만든다면, 미리 만들어 오래 두기보다 필요한 만큼만 바로 썰어 먹는 것이 가장 좋은 방법이다. 절단 후 시간이 길어질수록 쓴맛이 강해질 수 있기 때문이다.

양배추를 볶거나 찌거나 국에 넣어 익히면 쓴맛이 한결 부드러워진다. 열을 가하면 이소티오시아네이트 생성에 관여하는 효소의 활성이 떨어져 추가적인 쓴맛 생성이 줄어든다. 겨울양배추는 특히 볶음, 찜, 된장국, 양배추롤처럼 가열 요리에 잘 어울린다.

쓴맛 자체만으로는 상했다고 볼 수 없지만, 시큼하거나 자극적인 냄새가 나거나 곰팡이가 보이는 양배추는 폐기해야 한다. 또한 물러지면서 점액이 생겼거나 썩은 냄새가 강하게 나는 경우도 버려야 한다. 살짝 유황 냄새가 나거나 풋내가 나는 정도는 양배추의 자연스러운 성분 변화일 수 있다. 다만 냄새가 지나치게 강하거나 부패가 의심되면 폐기하는 것이 좋다.