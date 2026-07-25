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전국 찜통더위 계속…곳곳 소나기, 체감온도 35도 안팎

입력 2026.07.25 07:15

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무더운 날씨가 이어진 16일 서울 광화문광장 바닥분수에서 한 어린이가 물놀이하고 있다. 정효진 기자

무더운 날씨가 이어진 16일 서울 광화문광장 바닥분수에서 한 어린이가 물놀이하고 있다. 정효진 기자

토요일인 25일은 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎까지 오르는 무더위가 이어지겠다. 강한 햇볕과 높은 습도로 불쾌감이 큰 가운데, 내륙을 중심으로는 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 전국은 가끔 구름이 많은 가운데 서쪽 지역을 중심으로 낮 기온이 33도 이상 오르는 곳이 많겠다. 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 31∼38도로 예보됐다. 밤에도 기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 이어지는 곳이 많아 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.

오후에는 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충청권, 전북 동부, 경북 내륙 등을 중심으로 5∼40㎜ 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

폭염특보가 발효된 지역에서는 온열질환 위험이 높은 만큼 한낮 야외활동은 가급적 자제하고, 충분한 수분을 섭취하는 것이 좋다. 노약자와 어린이, 야외 근로자는 장시간 햇볕 노출을 피해야 한다.

바다의 물결은 동해·남해·서해 앞바다에서 비교적 낮게 일겠지만, 해상에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 항해하거나 조업하는 선박은 최신 기상정보를 확인할 필요가 있다.

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