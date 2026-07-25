이 대통령, 빅테크 CEO와 연쇄 회동 “AI 투자 대대적 확대”…앤트로픽 CEO “한국 기업과 협력 기대”

이재명 대통령이 미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 만나 한국의 AI 투자 확대 방침을 밝히며 협력 강화를 제안했다.

연합뉴스 보도에 따르면, 미국·남미를 순방 중인 이 대통령은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 아모데이 CEO와 만나 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야 투자를 대대적으로 확대할 생각”이라며 “앤트로픽의 각별한 관심과 투자, 기여를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 아모데이 CEO에게 “세계적으로 유명한 분을 뵙게 돼 반갑고 기쁘다”며 “대한민국에서도 아주 유명한 분”이라고 인사를 건넸다.

이에 아모데이 CEO는 “대한민국 정부가 AI를 가장 우선순위 분야로 둔 점에 감사드린다”며 “많은 부분에서 협력할 수 있을 것”이라고 화답했다. 그는 특히 “앤트로픽은 다른 기업들과의 협력을 가장 우선순위로 두고 있으며 한국 기업들과 함께하는 것에 대한 기대도 매우 크다”며 “한국의 메모리 제조업체들도 앤트로픽에 많은 투자를 해왔다”고 말했다. 이어 “데이터센터 등 여러 분야에서 협력할 계획”이라고 밝혔다.

아모데이 CEO는 한국 과학기술정보통신부와 AI 보안 및 사이버 산업 분야 협력과 관련한 양해각서(MOU)를 체결하게 됐다며 “한국과 함께 일하는 것은 정말 흥미진진한 일”이라고 말했다.

앞서 이 대통령은 24일 오전(현지시간) 8시 20분께 샌프란시스코 국제공항에 도착했다. 공항에서는 대니얼 루리 샌프란시스코 시장과 강경화 주미대사, 임정택 주샌프란시스코 총영사 등이 이 대통령 부부를 맞았다. 루리 시장은 환영의 뜻으로 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠에서 활약 중인 이정후 선수의 사인볼을 선물했다.

이 대통령은 아모데이 CEO에 이어 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO와도 잇달아 면담할 예정이다. 이후 현지에서 열리는 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에 참석해 정부의 AI 정책과 협력 방안을 논의한다.

AI 서밋에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업인들도 참석한다. 이 대통령은 이 자리에서 한국이 글로벌 AI 생태계의 ‘대체 불가 국가’로 도약하겠다는 비전을 담은 ‘샌프란 AI 선언’을 발표할 예정이다.