‘설탕은 무조건 독?’ 완전히 끊었더니 오히려 몸 망가졌다 ‘반전 결과’

‘제로 슈거’는 소비 트렌드가 됐다. 편의점 음료부터 커피, 아이스크림, 과자까지 ‘제로 슈거’ 제품이 쏟아지고, 건강을 위해 설탕을 아예 끊는 이들도 늘고 있다. 실제로 세계보건기구(WHO)와 여러 보건기관은 첨가당 섭취를 줄일 것을 권고하고 있으며, 과도한 설탕 섭취는 비만과 제2형 당뇨병, 심혈관질환, 지방간 등의 위험을 높이는 것으로 알려져 있다.

그런데 최근 “설탕을 완전히 끊는 것이 반드시 건강에 좋은 것은 아닐 수 있다”는 연구 결과가 나왔다. 첨가당은 줄이되, 설탕을 극단적으로 배제하는 식단이 장내 미생물과 대사 기능에 예상치 못한 영향을 줄 수 있다는 것이다.

지난달 미국 시카고에서 열린 2026 미국내분비학회 연례학술대회에서 쿠웨이트 다스만 당뇨병연구소 연구진은 저지방 식단에서 설탕(자당·Sucrose)을 완전히 제거했을 때 나타나는 변화를 분석한 동물실험 결과를 발표했다.

연구진은 생쥐를 두 그룹으로 나눠 16주 동안 서로 다른 저지방 식단을 먹였다. 한 그룹에는 일반 식탁용 설탕의 주성분인 자당이 포함된 사료를, 다른 그룹에는 자당을 완전히 제외한 사료를 제공했다. 이후 체중은 물론 혈당 조절 능력, 인슐린 감수성, 대사 호르몬, 장내 미생물 구성(마이크로바이옴), 장과 간의 염증 여부까지 비교 분석했다.

체중은 같았지만 몸속은 달랐다. 가장 의외였던 점은 체중이었다. 두 그룹 사이에 큰 차이가 나타나지 않았다.

하지만 몸속에서는 예상 밖 변화가 확인됐다. 자당을 완전히 제거한 생쥐에서는 식후 혈당 조절 능력이 떨어졌고, 인슐린이 제대로 작동하지 않는 인슐린 저항성이 높아졌다. 장내 미생물 균형도 무너졌으며 장과 간의 염증이 증가했고, 지방간으로 이어질 수 있는 변화도 관찰됐다.

연구진은 “저지방 식단에서 자당을 완전히 제거하면 장내 미생물 생태계가 변하면서 염증과 대사 이상이 나타날 가능성이 있다”고 설명했다.

장내 미생물은 왜 ‘당’을 필요로 할까. 그 이유는 장내 미생물에 있다. 우리 장에는 수백 종의 미생물이 살고 있으며 일부 유익균은 탄수화물과 당을 이용해 단쇄지방산(Short-chain fatty acids)을 만든다.

단쇄지방산은 장 점막의 에너지원 역할을 하고 장벽을 튼튼하게 유지하며 면역 기능을 조절하는 데 중요한 물질이다. 최근에는 인슐린 감수성을 높이고 염증을 줄이는 데에도 도움이 되는 것으로 알려져 있다.

반대로 당질을 지나치게 제한하면 이런 유익균이 감소하고 염증을 유발하는 균이 늘어날 가능성이 있다.

연구진은 이 과정에서 장 점막이 약해져 유해물질이 혈액으로 쉽게 통과하는 이른바 ‘장누수증후군’과 비슷한 상태가 나타날 수 있고, 이것이 전신 염증과 대사 이상으로 이어질 수 있다고 분석했다.

물론 이번 연구가 설탕을 많이 먹으라는 의미는 아니다. 지금까지 축적된 연구에서는 첨가당을 과도하게 섭취할 경우 비만과 당뇨병, 심혈관질환, 비알코올성 지방간 위험이 증가한다는 사실이 반복해서 확인됐다.

미국심장협회(AHA)는 하루 첨가당 섭취량을 여성은 25g(약 6티스푼), 남성은 36g(약 9티스푼) 이하로 제한할 것을 권고하고 있다.

중요한 것은 ‘첨가당’과 ‘천연당’을 구분하는 것이다. 과일이나 채소, 우유, 통곡물 등에 들어 있는 천연당은 식이섬유와 비타민, 미네랄이 함께 들어 있어 혈당이 급격히 오르는 것을 어느 정도 완화하고 장내 미생물의 먹이 역할도 한다.

다만 이번 연구는 생쥐를 대상으로 진행된 동물실험이라는 점에서 사람에게 동일하게 적용하기에는 한계가 있다. 또 저지방 식단에서 자당을 완전히 제거한 경우를 분석한 것으로, 고지방 식단이나 케토제닉 식단 등에 그대로 적용하기는 어렵다.

그럼에도 이번 연구는 건강을 위해서라도 ‘무조건 끊기’가 항상 최선은 아니라는 점을 시사한다. 최근 영양학에서는 특정 영양소를 극단적으로 배제하기보다 균형 잡힌 식사를 유지하는 것이 장기적인 건강에 더 중요하다는 견해가 힘을 얻고 있다.

전문가들은 첨가당은 줄이되 과일과 채소, 통곡물, 발효식품 등 다양한 식품을 섭취해 장내 미생물이 건강하게 활동할 수 있는 환경을 만드는 것이 대사 건강과 면역 유지에 도움이 된다고 조언한다.