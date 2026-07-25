트럼프 “이란과 진지하게 대화 중…합의 안 되면 즉각 군사행동”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 협상을 진행하고 있다면서도 합의가 이뤄지지 않을 경우 즉각 군사행동에 나설 수 있다고 경고했다.

연합뉴스 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 24일(현지시간) 백악관 집무실에서 기자들과 만나 이란 문제의 해법과 관련해 “군사적인 출구전략과 합의를 하는 더 현명한 전략, 두 갈래 길이 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “지금 우리가 하는 일(공습)을 계속할 수도 있고, 원한다면 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올릴 수도 있다”며 “우리는 발사 준비를 마쳤고 즉시 행동할 수 있는 태세”라고 밝혔다. 이는 전날 “이전 어느 때보다 더 큰 공격을 검토하고 있으며 결정을 내리기 직전”이라고 언급한 데 이어 군사적 압박 수위를 다시 한번 높인 것이다.

다만 그는 외교적 해결 가능성도 열어뒀다. 트럼프 대통령은 “지금 이 순간에도 우리는 그들과 대화하고 있다”며 “나는 언제나 대화를 통한 해결을 선호한다”고 말했다. 이어 “대화가 진행되는 동안 어떤 결과가 나오는지 지켜보겠다”며 “지금이 그들이 가장 진지한 모습을 보이는 때”라고 평가했다.

트럼프 대통령은 이란이 협상에 적극적으로 나서는 배경으로 미국의 군사적 압박을 꼽았다. 그는 “그들은 분명히 합의를 원한다”면서도 “아직 합의할 준비가 완전히 된 것은 아니라고 생각한다”고 말했다.

중국과 러시아를 향한 경고도 내놨다. 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이란에 무기를 판매하지 않겠다고 자신에게 약속했다고 주장하며 “두 나라가 이 사안에 관여하지 않을 것으로 생각한다”고 말했다. 이어 “만약 관여한다면 그들에게 매우 나쁜 일이 될 것이며, 그것은 그들 자신의 이익에도 부합하지 않을 것”이라고 경고했다.

AFP통신은 트럼프 대통령의 발언을 중국과 러시아를 향한 대이란 무기 지원 경고로 해석했고, 로이터통신도 두 나라의 이란 사태 개입 가능성을 공개적으로 견제한 발언이라고 전했다.