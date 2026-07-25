반으로 잘린 무, 같은 맛 아니다…‘위 vs 아래’ 차이 알고 사세요

반으로 잘린 무를 살 때 어느 쪽을 골라야 할까. 대부분은 크기나 가격만 보고 장바구니에 담는다. 하지만 식품과학에서는 무의 위치에 따라 맛과 식감이 달라진다고 보고 있다. 같은 무라도 잎이 붙어 있던 쪽과 뿌리 끝부분은 당도와 매운맛 성분의 분포가 다르기 때문이다. 어떤 요리를 할지에 따라 고르면 같은 무도 훨씬 맛있게 즐길 수 있다.

왜 부위마다 맛이 다를까

무의 맛을 결정하는 것은 크게 당분과 매운맛 성분이다. 무는 잎에서 광합성을 통해 만든 탄수화물을 뿌리에 저장하는 식물이다.

농촌진흥청에 따르면 무 특유의 알싸한 맛은 무의 천연 방어 성분인 글루코시놀레이트가 효소 작용으로 이소티오시아네이트로 전환되면서 생긴다. 무를 자르거나 갈면 효소인 미로시나아제가 글루코시놀레이트를 분해하면서 알싸한 맛을 내는 이소티오시아네이트가 생성된다.

한국과 일본처럼 무를 다양한 방식으로 활용하는 동아시아에서는 식품화학 연구를 통해 오래전부터 무의 부위에 따라 맛이 다르다는 점을 밝혀왔다. 식품화학 연구에서는 이러한 글루코시놀레이트가 뿌리 끝부분에 상대적으로 많이 분포하는 것으로 알려져 있어 끝으로 갈수록 매운맛이 강해지는 경향이 나타난다.

일본 농림수산성에 따르면, 잎과 가까운 윗부분일수록 당도가 상대적으로 높고 조직이 부드러워 생으로 먹기 좋다. 반대로 뿌리 끝으로 갈수록 매운맛이 강해지는 경향이 있다.

생으로 먹을 땐 윗부분, 국·조림엔 아랫부분

그래서 샐러드나 무생채처럼 생으로 먹는 요리에는 잎이 달렸던 윗부분이 더 잘 어울린다. 수분이 많고 조직이 연해 아삭한 식감을 살릴 수 있고 매운맛도 상대적으로 덜하다. 아이들이 먹거나 부드러운 맛을 원할 때도 윗부분이 적합하다.

반대로 국이나 조림에는 뿌리 끝부분도 좋은 선택이다. 생으로 먹으면 매운맛이 강하지만 열을 가하면 이소티오시아네이트가 휘발하거나 분해되면서 자극적인 맛이 줄어든다. 대신 무 특유의 감칠맛은 남아 국물 요리에 잘 어울린다. 알싸한 풍미를 살리기 위해 ‘무즙’이 필요하다면 무의 뿌리쪽 끝부분을 활용하는 게 좋다.

한 가지 무로 여러 요리를 해야 한다면 가운데 부분이 가장 활용도가 높다. 당도와 매운맛이 비교적 균형을 이루기 때문에 생채부터 국, 조림까지 두루 사용할 수 있다.

다만 품종과 재배 환경, 수확 시기 등에 따라 맛 차이는 달라질 수 있다. 겨울무와 봄무의 당도도 다르고 저장 기간에 따라서도 성분 변화가 생긴다.