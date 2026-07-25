제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강이 가려졌다.

24일 충북 제천축구센터에서 열린 대회 16강전에서 ‘디펜딩 챔피언’ 충남 신평고는 경남 함양FC U-18에 2-0으로 이겼다. 충북 제천제일고는 강원 춘천시민축구단 U-18에 3-2로 승리했다.

서울 중경고는 경기 화성서부 U-18을 4-0으로 꺾고 울산 학성고FC U-18을 승부차기 끝에 제압한 경기 안양공고와 8강전을 벌인다. 우승후보로 꼽히는 서울 영등포공고는 경기 초지고를 4-0으로 대파하고 또 다른 우승후보 서울 보인고와 8강에서 격돌한다. 강원 미래고를 5-0으로 꺾은 경북 예일메디텍고는 제천제일고와, 경기 HR축구센터 U-18을 2-0으로 누른 강원 강릉중앙고는 신평고와 8강 맞대결을 벌인다. 대통령금배 8강전은 26일 펼쳐진다.

16강전 주요 장면을 모았다.