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대통령금배 고교축구 ‘8강’ 가려졌다

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대통령금배 고교축구 ‘8강’ 가려졌다

입력 2026.07.25 08:53

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충남 신평고 전요셉이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18 골키퍼 김민성을 앞에 두고 슛을 시도하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 전요셉이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18 골키퍼 김민성을 앞에 두고 슛을 시도하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강이 가려졌다.

24일 충북 제천축구센터에서 열린 대회 16강전에서 ‘디펜딩 챔피언’ 충남 신평고는 경남 함양FC U-18에 2-0으로 이겼다. 충북 제천제일고는 강원 춘천시민축구단 U-18에 3-2로 승리했다.

서울 중경고는 경기 화성서부 U-18을 4-0으로 꺾고 울산 학성고FC U-18을 승부차기 끝에 제압한 경기 안양공고와 8강전을 벌인다. 우승후보로 꼽히는 서울 영등포공고는 경기 초지고를 4-0으로 대파하고 또 다른 우승후보 서울 보인고와 8강에서 격돌한다. 강원 미래고를 5-0으로 꺾은 경북 예일메디텍고는 제천제일고와, 경기 HR축구센터 U-18을 2-0으로 누른 강원 강릉중앙고는 신평고와 8강 맞대결을 벌인다. 대통령금배 8강전은 26일 펼쳐진다.

16강전 주요 장면을 모았다.

충남 신평고 허환이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 첫 골을 성공시키고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 허환이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 첫 골을 성공시키고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 박정민이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 쐐기골을 터트리고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 박정민이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 쐐기골을 터트리고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 허환이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 첫 골을 성공시킨 뒤 환호하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 허환이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 첫 골을 성공시킨 뒤 환호하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 박정민이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 쐐기골을 터트린 뒤 환호하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 박정민이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 쐐기골을 터트린 뒤 환호하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 허환이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 첫 골을 넣은 뒤 골 뒤풀이를 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충남 신평고 허환이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 경남 함양FCU18을 상대로 첫 골을 넣은 뒤 골 뒤풀이를 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 서준호가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 팀 세 번째 골이자 결승골을 넣고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 서준호가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 팀 세 번째 골이자 결승골을 넣고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 서준호가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 팀 세 번째 골이자 결승골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 서준호가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 팀 세 번째 골이자 결승골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 유명성이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 헤더슛을 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 유명성이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 헤더슛을 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 유명성이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 첫골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

충북 제천제일고 유명성이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 16강전에서 강원 춘천시민축구단U18을 상대로 첫골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 임찬유가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 슛을 날리고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 임찬유가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 슛을 날리고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 장준혁이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 헤더골을 넣고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 장준혁이 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 헤더골을 넣고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 홍준제가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 헤더골을 넣고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 홍준제가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 헤더골을 넣고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 홍준제가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

서울 영등포공고 홍준제가 24일 충북 제천축구센터에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 경기 초지고와의 16강전에서 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.7.24. 강윤중 선임기자

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