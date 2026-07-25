이 대통령 “가죽점퍼 잘 어울린다”, 젠슨 황 “한국인은 AI 좋아해”

빅테크 인사 연쇄회동…젠슨 황 ‘치맥 회동’·가죽 점퍼 등도 화제

미국·남미 순방길에 나선 이재명 대통령은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자), 샘 올트먼 오픈AI CEO 등 글로벌 빅테크 기업 인사들과 연쇄 회동했다.

연합뉴스에 따르면, 이 대통령은 젠슨 황 CEO를 만나 “전 세계와 온 세상이 근본적 변화를 앞두고 있고 젠슨 황 대표가 제일 선두에 있다. APEC(아시아태평양경제공동체) 회의 때 약속대로 GPU(그래픽처리장치)를 원활하게 공급해 준 덕에 우리도 준비되지 않은 상태에서 빠르게 변화하고 있다”고 감사를 표했다.

이어 “우리 정부는 3대 메가 프로젝트로 인공지능이 중심이 되는 새로운 사회, 새로운 나라를 준비하고 있다”며 “젠슨 황 대표가 계속 큰 역할을 해주시길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 젠슨 황 대표에게 “언제나 가죽점퍼가 잘 어울리신다”며 친근감을 표했다. 지난해 깐부치킨에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 ‘치맥’ 회동을 한 점을 거론하며 “함께 하고 싶었는데 아쉬웠다”고 전했다.

이에 황 CEO는 “지난달 서울을 방문했는데, 프라이드 치킨부터 삼겹살까지, 대한민국에서 느낀 에너지는 실로 놀라웠다”고 화답했다. 특히 “한국인들은 전부 AI를 좋아한다”며 “한국은 이 대통령님의 리더십 아래에 1년 동안 많은 것을 이룩했다. 진정 대한민국의 황금시대라고 해도 과언이 아니다”라고 말했다.

이에 이 대통령은 “지금이 시작이다. 대한민국은 인공지능의 현실화에 관해 세계에서 가장 앞서가는 나라를 만들겠다는 각오가 돼 있다”고 강조했다.

또 “대다수가 아직 AI를 연구실 혹은 프로그램 안에 있다고 생각하지만, 곧 세상 밖으로 나와 모든 사람의 일상을 장악하는 시대가 곧 도래할 것”이라며 “인공지능 황금시대라는 젠슨 황 대표의 명명은 옳은 표현이다. 이제 그 시대의 초입에 들어선 것”이라고 호응했다.