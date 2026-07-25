정리 전문가들이 말하는 ‘70대 이후 꼭 정리해야 할 물건’

나이가 들면 집 안을 깨끗하게 유지하는 것은 단순히 보기 좋은 환경을 만드는 데 그치지 않는다. 낙상 사고를 예방하고 청소 부담을 줄이는 것은 물론, 필요한 물건을 쉽게 찾을 수 있어 생활의 질을 높이는 데 도움이 된다. 또한 갑작스러운 입원이나 이사, 상속 등의 상황이 생겼을 때도 불필요한 물건이 적으면 가족의 부담을 덜 수 있다.

정리 전문가들은 특히 70대 이후에는 사용하지 않는 물건을 줄이고 생활에 꼭 필요한 물건만 남기는 것이 안전하고 편안한 노후를 위한 첫걸음이라고 말한다. 중요한 것은 무조건 버리는 것이 아니라 ‘지금의 생활에 필요한 물건인가’를 기준으로 집 안을 점검하는 것이다.

몇 년째 손도 대지 않은 옷

옷장은 가장 먼저 살펴볼 공간이다. 2~3년 이상 한 번도 입지 않은 옷은 앞으로도 손이 갈 가능성이 크지 않다. 또한 옷이 많을수록 원하는 옷을 찾는 시간이 길어지고 계절이 바뀔 때마다 정리해야 하는 부담도 커진다. 최근 1~2년 동안 입지 않은 옷은 기부하거나 재활용하고, 평소 자주 입는 옷 위주로 옷장을 정리하면 관리가 훨씬 수월해진다. 우리나라처럼 사계절이 뚜렷한 환경에서는 계절이 바뀔 때마다 옷장을 한 번씩 비우는 습관을 들이는 것도 도움이 된다.

냉장고 속 유통기한 지난 식품

냉장고는 시간이 지날수록 가장 쉽게 물건이 쌓이는 공간이다. 유통기한이 지난 소스와 양념, 오래된 반찬, 먹다 남은 냉동식품을 그대로 보관하면 공간만 차지하는 것이 아니라 식중독 위험도 높아질 수 있다. 한 달에 한 번 정도 냉장고를 비우며 유통기한을 확인하는 습관을 들이면 불필요한 식재료를 줄일 수 있다. 특히 1~2인 가구라면 대용량 제품보다 소포장 식품을 선택하는 것이 음식물 쓰레기를 줄이는 데도 효과적이다.

금이 간 그릇과 오래된 플라스틱 용기

컵 가장자리가 깨졌거나 접시에 미세한 금이 생겼는데도 “아직 쓸 만하다”며 계속 사용하는 경우가 많다. 하지만 작은 균열에는 세균이 번식하기 쉽고, 사용 중 손을 다칠 위험도 있다. 도자기나 유리 제품은 작은 충격에도 갑자기 깨질 수 있어 안전을 위해 교체하는 것이 좋다. 뚜껑이 없는 용기나 변색된 밀폐용기, 긁힘이 심한 플라스틱 반찬통도 정리 대상이다. 오래 사용한 플라스틱은 냄새가 배고 세척이 어려워 위생 관리가 쉽지 않다. 자주 사용하는 크기의 용기만 남겨두면 수납도 편리하고 주방도 한결 깔끔해진다.

고장 난 소형가전

선풍기나 토스터, 믹서기와 같은 고장 난 소형가전도 다시 살펴볼 필요가 있다. 1년 이상 수리하지 않았다면 앞으로도 사용할 가능성은 크지 않다. 오래된 전기제품은 전선이 노후돼 화재 위험이 커질 수 있는 만큼 상태를 점검하고 필요 없는 제품은 정리하는 것이 바람직하다. 폐가전은 지방자치단체의 무상수거 서비스를 이용하면 손쉽게 처리할 수 있다.

수십 개씩 쌓인 쇼핑백과 오래된 서류

쇼핑백은 한국 가정에서 가장 흔하게 쌓이는 물건 가운데 하나다. 언젠가 사용할 것 같아 모아두지만 실제 사용하는 양은 많지 않다. 자주 쓰는 크기만 10~20개 정도 남겨두면 대부분의 상황에서 충분하다. 서랍 속 오래된 병원 영수증과 사용설명서, 보증기간이 끝난 제품의 보증서도 마찬가지다. 중요한 계약서나 등기 관련 서류를 제외하면 대부분은 보관할 필요가 없다. 개인정보가 적힌 문서는 파쇄하거나 개인정보를 지운 뒤 버리고, 필요한 문서는 스마트폰으로 스캔해 전자문서로 보관하면 공간을 훨씬 효율적으로 활용할 수 있다.

추억 때문에 버리지 못하는 물건

아이들의 학용품과 여행 기념품, 오래된 선물처럼 추억이 담긴 물건은 정리하기 가장 어려운 대상이다. 그렇다고 모든 물건을 계속 보관할 필요는 없다. 의미가 큰 물건 몇 가지만 남기고 나머지는 사진으로 기록해 두면 추억은 간직하면서도 공간은 훨씬 여유로워진다. 오히려 정말 소중한 물건이 더 잘 드러나고 관리하기도 쉬워진다.