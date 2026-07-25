나도 모르게 내 마음이 고장났다

일상 유지하지만 무기력 ‘고기능 우울증’ 번아웃과 달리 직장 밖 벗어나도 증상 2주 이상 지속되면 전문의 찾아 상담을

직장인 이모씨(41)는 최근 ‘고기능 우울증’을 소개하는 책을 접한 뒤 설명된 증상이 자신의 상태와 매우 비슷해 놀랐다. ‘겉은 멀쩡하지만 속은 고장이 났다’고 책에서 표현하는 것처럼 이씨 역시 회사와 가정에서 맡은 일은 무리 없이 처리한다. 하지만 내면에는 “지쳐서 의욕도 동기도 잃은 채 어디서도 즐거움을 느끼지 못하는 답답한 감정이 늘 자리 잡고 있다”는 게 그의 솔직한 심경이다. 이씨는 “이전까진 다들 이렇게 살고 있을 거라 생각했는데, 혹시 나한테도 치료가 필요한 건가 싶은 생각이 들었다”고 말했다.



고기능 우울증은 정식 의학적 진단명은 아니지만, 별 탈 없이 일상을 유지하는 것처럼 보이면서도 무기력과 공허감, 흥미 저하 등을 지속적으로 겪는 상태를 가리키는 표현으로 점차 확산하고 있다. 주변 사람은 물론 본인도 증상을 알아차리기 어려운 데다 단순한 피로나 성격 문제로 여겨 방치하기 쉽지만 실제로는 상태가 더 심각할 수 있어 면밀히 살펴볼 필요가 있다.



의료현장에서 실제 우울증 여부를 진단할 땐 업무 수행이나 대인관계 유지 같은 개인의 표면적인 활동만을 판단 기준으로 삼지 않는다. 우울감이나 흥미 저하가 얼마나 지속됐는지, 수면과 식욕, 에너지, 집중력 등에 변화가 있는지 등을 종합적으로 살핀다. 평가 결과에 따라 주요우울장애나 지속성 우울장애 등으로 진단될 수 있다.



특히 우울증의 핵심 증상은 이전에 즐기던 활동에 흥미나 즐거움을 느끼지 못하거나 쉽게 피로를 느끼고 집중력과 판단력이 떨어지는 증상 등을 포괄한다. 잠을 잘 이루지 못하거나 반대로 지나치게 오래 자는 수면 변화, 식욕과 체중 변화, 이유 없이 반복되는 초조함과 무기력, 신체 통증을 호소하는 경우도 있다.



최원석 고려대 구로병원 정신건강의학과 교수는 “겉으로 일상생활을 유지하고 있다는 이유만으로 우울 증상이 가볍다고 판단해서는 안 된다”며 “우울감이나 무기력, 흥미 저하가 2주 이상 지속되거나 충분히 쉬어도 회복되지 않는다면 혼자 버티기보다 전문의 평가를 받아보는 것이 필요하다”고 말했다.



이른바 고기능 우울증을 겪는 것으로 보이는 사람은 내면에선 이 같은 어려움을 느끼지만 책임감이나 생활습관에 의지해 업무를 이어가는 경우가 많다. 하지만 같은 일을 처리하는 데 이전보다 훨씬 많은 에너지가 필요하고, 실수하지 않기 위해 자신을 과도하게 몰아붙일 수 있다. 그래서 타인의 시선을 신경 쓰지 않아도 되는 휴식 시간에는 별다른 활동을 할 의욕을 내지 못하고 내내 누워 있지만 회복은 매우 더딘 양상이 반복된다.



직무 수행과 관련해 육체적·심리적으로 과도하게 지친 상태를 가리키는 ‘번아웃’과 혼동할 수도 있다. 그러나 고기능 우울증을 체감하는 당사자가 실제 우울증으로 진단될 만한 상태라면 분명한 차이점도 있다. 번아웃은 질환이 아니라 만성적인 직장 스트레스와 관련된 현상에 해당하는 반면, 우울증은 직장을 벗어난 뒤에도 증상이 이어져 생활 전반에서 흥미와 즐거움이 줄어드는 정신질환이란 점에서 다르다. 다만 번아웃과 우울증이 명확히 나뉘지 않고 함께 나타날 가능성도 충분히 있다.



치료가 필요한 우울증으로 진단됐다면 치료는 증상의 종류와 지속 기간, 일상생활에 미치는 영향 등 개인의 상태에 따라 달라진다. 최 교수는 “규칙적인 수면과 운동, 식사 등 생활습관을 관리하는 것도 회복에 도움이 되지만 증상이 지속된다면 상담 및 인지행동치료 등과 함께, 필요한 경우 항우울제를 비롯한 약물치료도 병행할 수 있다”고 말했다.

