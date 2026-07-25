탈수 막는 수분 섭취량, 하루 1.8ℓ는 돼야

1 한 번에 물 많이 마시지 않기 2 갈증 느끼기 전 미리 마시자 3 단 음료로 수분 보충은 금물

여름철 기온과 습도가 올라가면 인체는 땀 배출을 늘려 체온을 조절한다. 이때 체내 수분이 빠져나가는 만큼 제때 보충하지 못하면 전해질 균형까지 무너지는 탈수 증상이 나타날 위험이 커진다. 특히 7월은 연중 탈수 환자가 가장 많이 발생하는 달로, 건강보험질병통계를 보면 지난해 7월에만 1만9937명이 탈수 때문에 병원을 찾았다. 탈수는 특히 당뇨병이나 심혈관계·신장의 만성질환을 앓는 환자, 어린아이와 노인 등의 건강을 크게 위협할 수 있어 주의가 필요하다.



몸에서 수분이 부족해지면 다양한 반응이 나타난다. 갈증이 느껴진다면 이미 탈수가 진행 중이라는 신호일 수 있다. 수분 손실이 지속될수록 피로감과 두통, 집중력 저하 등이 나타나며 혈압이 떨어지고 심하면 의식을 잃을 가능성도 있다. 수분이 줄어든 탓에 혈중 나트륨 비율이 높아지는 등 체내 전해질의 불균형이 심해지기도 한다. 수분 부족으로 끈적해진 혈액 속에서 혈당 수치가 높아지는 결과로 이어질 수도 있다.



탈수를 막기 위해 하루 동안 섭취해야 할 적정 수분량은 얼마 정도일까. 연령과 건강 상태, 활동량 등에 따라 다르지만 열이 없거나 땀을 흘리지 않는 안정 상태에서는 체중 1㎏당 30㎖ 정도의 수분을 섭취하는 정도가 바람직하다. 체중이 60㎏인 성인이라면 하루 1.8ℓ 정도가 적당한데, 음식을 통해 섭취하는 수분까지 포함한 양이므로 반드시 물로만 해당 권장량을 채울 필요는 없다. 나이가 어린 아동은 체중 대비 몸의 표면적 비율과 칼로리 소비량이 어른보다 상대적으로 높은 편이어서 필요한 수분의 양도 더 많다고 보면 된다. 성인도 활동량이 많은 날에는 더 많은 수분을 충분히 섭취하는 것이 좋다.



더운 환경에서 신체활동을 하면서 수분이 땀으로 빠르게 빠져나가면 금세 목이 말라 음료를 벌컥벌컥 들이켤 때가 흔하다. 하지만 과다한 수분을 단시간에 섭취하는 것은 효율적이지도 않으며 자칫 위험할 수도 있어 전문가들은 틈틈이 자주 나눠 마시는 편을 더 권장한다.



바람직한 권장량은 ‘체중 1㎏당 30㎖’

‘물로만’ 아닌 음식 통한 섭취도 포함

탈수 땐 신장 손상·뇌위축 등 가능성

땀 배출 과도하면 혈압·혈당에도 영향

혈액 끈적해지며 혈전 만들어질 수도

박정하 경희대병원 가정의학과 교수는 “한 번에 많은 양의 물을 마시면 체내에서 필요 이상으로 섭취된 수분이 소변으로 빠르게 배출돼 적정 수분 상태를 유지하는 데 효과적이지 않을 수 있다”며 “특히 땀을 다량으로 흘린 뒤 물을 과하게 마시면 혈액 내 나트륨 농도가 비정상적으로 낮아지는 저나트륨혈증이나 두통과 메스꺼움, 뇌부종으로 이어질 수 있다”고 말했다.



탈수가 진행될 때 인체에서 가장 부담이 커지는 대표적인 장기로는 나트륨·칼륨 이온 등 체내 전해질의 균형을 유지하는 역할을 하는 신장을 들 수 있다. 탈수가 계속되면 신장으로 가는 혈류량이 감소해 신장 기능이 급격히 저하되는 급성신손상으로 이어질 위험이 커지는데, 특히 만성질환이 있다면 더욱 주의해야 한다. 또한 갈증을 느끼는 기능이 떨어져 있는 노인 역시 신장을 통해 나트륨 농도를 조절하기 어려운 상황이 되면 위험할 수 있다.



김근호 이대서울병원 신장내과 교수는 “여름철 폭염에 의한 노인 사망의 일부는 심한 고나트륨혈증의 치명적 합병증인 뇌위축 발생과 관련이 있을 것으로 보인다”고 말했다. 그는 “균형 잡힌 영양 상태를 유지하고 수분이 풍부한 과일과 채소를 통해 수분을 보충하는 건 도움이 되지만, 카페인이 많이 함유된 커피나 탄산음료는 이뇨작용을 일으킬 수 있어 과도한 섭취는 피해야 한다”고 설명했다.



심혈관계 상태 역시 폭염과 탈수의 영향을 받아 악화하기 쉽다. 기온이 높은 야외에서의 활동뿐 아니라 냉방을 하는 실내를 오가면서 체감하는 온도차도 심장에 부담을 준다. 기온이 1도 내려가면 수축기 혈압은 평균 1.3㎜Hg 상승하는 것으로 알려져 있는데, 온도차가 큰 실내외를 자주 오가면 혈관의 수축과 이완이 반복되면서 혈압의 변동성이 커져 심혈관계 문제가 불거질 위험이 더욱 높아진다. 만일 가슴의 통증이 10분 이상 지속되거나, 가벼운 움직임에도 숨이 차면서 답답하고 어지럼이 느껴진다면 병원을 찾아 정확한 진단을 받는 것이 좋다.



우종신 경희대병원 심장내과 교수는 “폭염 속 과도한 땀 배출은 체내 수분을 앗아가 혈액을 끈적끈적하게 만들고, 이는 혈관을 막는 혈전 생성으로 이어질 수 있다”며 “이때 줄어든 혈액량으로 온몸에 피를 보내기 위해 심장이 무리하게 뛰면서 급성 심근경색 같은 치명적인 질환이 발생할 수 있다”고 경고했다.



폭염과 탈수는 혈압뿐 아니라 혈당에도 영향을 미치기 때문에 당뇨병 환자 역시 여름철엔 더욱 세심한 관리가 필요하다. 땀을 많이 흘려 체내 수분이 부족해지면 혈액이 농축되고 스트레스 호르몬도 증가해 혈당을 높일 수 있다. 게다가 갈증을 해소하려 시원한 음료나 과일을 자주 찾을 때에도 혈당이 치솟을 위험이 커진다. 반대로 더위 탓에 입맛이 떨어져 식사량이 줄어들면 저혈당 위험 또한 높아질 수 있다. 단시간에 고혈당과 저혈당을 오가며 혈당 변동성이 커지면 산화 스트레스가 증가하고 혈관 내피의 기능이 떨어지므로 이로 인해 합병증 발생 위험이 커지지 않도록 주의해야 한다.



이혜진 이대목동병원 내분비내과 교수는 “날씨가 더워지면 혈당 조절 기능이 저하될 수 있으며, 특히 당뇨병 환자는 건강한 사람보다 탈수가 더 빨리 진행될 수 있기 때문에 규칙적인 식사와 혈당 측정을 통해 혈당 변화를 꾸준히 확인해야 한다”면서 “여름철에는 단 음료 등 혈당을 급격히 올릴 수 있는 음식은 피하고, 현미·통곡물 등과 같은 복합 탄수화물과 단백질, 식이섬유를 함께 섭취해 혈당 상승 속도를 완만하게 하는 것이 중요하다”고 말했다.



당뇨병 환자가 아니라도 부족한 수분을 보충하는 과정에서 당류 함량이 높은 음료나 아이스크림, 과일 등을 찾기 쉬운 여름철엔 식습관에 보다 신경 쓰는 것이 좋다. 세계보건기구(WHO)가 권장하는 성인의 하루 당류 섭취량은 50g 이하로, 건강을 위해 가능하면 25g 이하로 줄일 것을 권고하고 있다. 이온음료는 땀으로 손실된 전해질 보충에는 도움을 줄 수 있지만 당분 함량이 높을 경우 혈당을 급격하게 높이는 한편 장내 수분 이동을 증가시켜 설사 등의 증상을 유발할 수도 있으므로 주의해야 한다.



박 교수는 “단순히 물을 많이 마시는 것이 아니라 개인의 건강 상태와 활동량에 맞춰 적절한 수분과 전해질을 보충하는 것이 좋다”며 “갈증을 느끼기 전에 조금씩 자주 수분을 섭취하는 것이 바람직하다”고 말했다.

