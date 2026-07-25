스타링크 용도 위성 20기 사출 엔진 재점화 시험도 정상 수행

미국 민간우주기업 스페이스X가 개발한 세계 최대·최강 발사체 ‘스타십’이 13번째 시험발사에 성공했다. 이번 스타십은 처음으로 실용위성을 지구 궤도에 배치했다. 스타십 상용화를 위한 중요한 발판이 마련된 것으로 보인다.

스페이스X는 미국 텍사스주 스타베이스 발사장에서 24일 오후 5시51분(현지시간) 스타십의 13번째 시험발사를 실시했다고 밝혔다.

스타십은 인류가 개발한 발사체 가운데 가장 크고 강하다. 동체 길이가 124ｍ, 엔진 추력은 8240t에 이른다. 사람 100명을 한꺼번에 태우거나 대형 위성 수십 기를 동시에 실을 수 있다.

이날 스타십은 발사장을 이륙한 지 약 2분20초 만에 1단 로켓 ‘슈퍼헤비’를 분리했다. 그 뒤 슈퍼헤비는 자동차가 후진하듯 공중에서 서서히 고도를 낮춰 발사장 근처 멕시코만에 착수했다. 발사 약 6분50초만의 일이었다.

슈퍼헤비를 떼어내고 남은 2단 로켓인 ‘스타십 우주선’은 지속적으로 상승한 뒤 고도 192㎞에서 스타링크 용도의 위성 20기를 연달아 동체 밖으로 사출했다.

발사된 지 약 17분부터 28분까지 진행된 이 과정은 13차 발사의 핵심 임무였다. 스타십은 2023년 첫 시험발사 뒤 간헐적으로 지구 궤도에 물체를 올린 적은 있다. 하지만 대부분 복잡한 전자장비가 없는 모형 위성이었다. 진짜 위성을 올린 사례도 있지만, 스타십 비행 장면을 찍기 위한 특수 목적이었다. 일반적인 실용위성은 아니었다.

하지만 이날 지상 어디에서나 인터넷 서비스를 제공하는 스타링크 용도의 실용위성을 배치하는 데 성공하면서 스타십은 상용화 문턱에 한 걸음 다가서게 됐다. 위성 운반체로서 제 기능을 할 수 있다는 점을 입증했기 때문이다. 다만 이번 위성들은 지구 궤도를 계속 돌지는 않고, 배치 20분 만에 대기권으로 재진입해 소멸했다.

이날 스페이스X는 우주 공간에서 스타십 엔진을 껐다가 다시 켜는 시험에도 성공했다. 이 시험은 2024년 6차 발사와 지난해 10·11차 발사 때에는 성공했지만, 지난 5월 12차 발사 때에는 기계 고장으로 정상 수행되지 못했다. 엔진을 재점화하는 기술은 우주에서 궤도를 변경하는 등 다양한 기동을 수행할 때 꼭 필요하다.

스타십은 이 같은 임무를 마친 뒤 발사 1시간5분 만에 인도양에 착수했다. 하강 과정에서 동체에 별다른 손상을 입지 않고 사뿐히 수면에 내려 앉았다. 스페이스X는 SNS를 통해 “바다 착수를 확인했다”며 “스타십 개발 관련팀에 축하를 전한다”고 밝혔다.

스타십은 미국 항공우주국(NASA)이 2028년을 목표로 추진 중인 유인 달 착륙 계획 때 활용될 예정이다. 스타십을 착륙선으로 쓰려는 것이다. 이 때문에 이번 13차 발사를 NASA는 예의주시하고 있었다. 재러드 아이작먼 NASA 국장은 스타십 비행이 끝난 뒤 SNS를 통해 “스타십이 본격적으로 운용되면 (우주 기술에서)‘게임 체인저’가 될 것”이라며 “달 진출 과정에서 큰 역할을 할 것”이라고 밝혔다.