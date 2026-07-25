“맛있는 바질이 모기를 쫓는다고?” 여름철 모기와의 전쟁에 도움이 되는 향기 식물

여름밤, 테라스에서 시원한 바람을 즐기려 해도 모기 때문에 오래 앉아 있기 어렵다. 이럴 때 바질이나 라벤더 같은 허브를 키우면 도움이 된다는 이야기를 들어본 적 있을 것이다. 실제로 일부 식물은 향기 성분 때문에 모기나 파리 등 해충이 가까이 오는 것을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다. 물론 전문가들은 식물만으로 모기를 완전히 막을 수는 없으며, 보조적인 방법으로 활용해야 한다고 강조한다.

여름철 곁에 두면 좋은 식물로는 바질을 먼저 꼽을 수 있다. 바질은 단순히 파스타에 넣는 허브가 아니다. 잎에는 리날로올 유제놀, 에스트라골 같은 향기 성분이 들어 있는데, 이 향을 모기와 파리 등 일부 곤충이 싫어하는 것으로 알려져 있다.

바질을 화분째 베란다나 창가, 야외 식탁 가까이에 둔다. 잎을 살짝 비벼 향을 더 강하게 퍼뜨리면 효과를 높이는 데 도움이 될 수 있다. 무엇보다 요리에도 바로 활용할 수 있어 일석이조다.

온라인에는 모기에 물렸을 때 바질 잎을 으깨 피부에 바르면 유제놀 성분이 피부를 진정시키는 데 도움을 줄 수 있다는 정보가 유통된다. 하지만 이는 민간요법 수준으로, 피부가 예민한 사람은 먼저 작은 부위에 시험해 보는 것이 좋다. 가려움이 심하거나 알레르기 반응이 나타난다면 항히스타민제나 스테로이드 연고 등 검증된 치료를 사용하는 것이 우선이다.

보랏빛 꽃과 은은한 향으로 사랑받는 라벤더도 대표적인 해충 기피 식물이다. 리날로올과 리날릴 아세테이트 같은 향기 성분이 모기와 나방이 싫어하는 향으로 알려져 있다. 침실 창가나 베란다 화분으로도 인기가 높다.

레몬 향이 나는 레몬그라스는 시트로넬라 오일의 원료 식물이다. 향이 강해 여름철 야외 테이블 주변 화분으로 많이 이용된다. 햇볕을 좋아해 베란다에서도 비교적 잘 자란다.

로즈메리는 요리뿐 아니라 벌레 기피용 허브로도 유명하다. 햇빛을 좋아하고 건조에도 비교적 강해 키우기 쉽다. 잎을 손으로 문질렀을 때 향이 더욱 진하게 퍼진다.

민트의 상쾌한 멘톨 향 역시 모기가 싫어하는 향 가운데 하나다. 번식력이 매우 강하기 때문에 정원보다는 화분에 심는 것이 관리하기 쉽다.

노란색과 주황색 꽃이 아름다운 메리골드도 강한 향 때문에 모기뿐 아니라 일부 텃밭 해충을 줄이는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있다.

고양이가 좋아하는 식물로 유명한 캣닢이 ‘집사’에게도 의외의 장점이 있다. 캣닢의 네페탈락톤 성분이 실험실 연구에서 모기를 쫓는 효과가 보고된 바 있다. 반려묘가 있다면 화분이 금세 망가질 수도 있다는 점은 염두에 두어야 한다.

물론 화분을 놓는 것만으로는 모기가 사람을 찾는 것을 완전히 막기 어렵다. 식물에서 추출한 에센셜 오일이 실험실에서 기피 효과를 보이지만, 살아 있는 식물 자체가 넓은 공간을 보호하는 효과는 제한적이기 때문이다.