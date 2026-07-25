창간 80주년 경향신문

전시는 줄 서고 굿즈는 1억원…부산 세계유산위 ‘대한민국관’도 흥행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한국에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회를 기념해 차린 '대한민국관' 방문객이 하루 1만명 가까이 이어지며 성황을 이루고 있다.

'대한민국관'은 위원회 기간 한국의 문화를 소개하고자 마련한 공간으로 국가유산청과 행정안전부 국가기록원, 부산시 등 35개 기관이 참여해 전시·체험 행사를 선보인다.

여러 행사 가운데 국가유산진흥원이 선보인 '헤리티지 : 타임리스 타임' 전시는 관람 시간 내내 대기 줄이 길게 늘어섰다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전시는 줄 서고 굿즈는 1억원…부산 세계유산위 ‘대한민국관’도 흥행

입력 2026.07.25 09:55

수정 2026.07.25 11:42

펼치기/접기
  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
‘대한민국관’ 전시 전경. 배문규 기자

‘대한민국관’ 전시 전경. 배문규 기자

한국에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회를 기념해 차린 ‘대한민국관’에 닷새간 5만명이 넘는 방문객이 몰리며 성황을 이루고 있다.

25일 국가유산청에 따르면 이달 20∼24일 닷새간 부산 벡스코(BEXCO) 제1전시장에 조성된 ‘대한민국관’을 방문한 사람은 총 5만2758명​이었다. 하루 평균 1만500여명이 찾은 셈이다. 특히 24일 하루에만 1만5485명이 방문해 개관 이후 가장 많은 인원이 몰렸다. 주말 사이 ‘한국의 갯벌’ 확대 등재가 이뤄지면 방문객이 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

‘대한민국관’은 위원회 기간 한국의 문화를 소개하고자 마련한 공간으로 국가유산청과 행정안전부 국가기록원, 부산시 등 35개 기관이 참여해 전시·체험 행사를 선보인다. 여러 행사 가운데 국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시는 관람 시간 내내 대기 줄이 길게 늘어섰다.

높이 9m에 이르는 대형 화면, 키네틱 아트 등을 활용한 몰입형 전시에는 나흘간 1만1160명이 다녀갔다. 국가유산 방문 캠페인을 알리는 홍보관은 1만1513명이 찾았으며, 국가무형유산 보유자가 전통 공예를 시연한 합동 공개 행사관에는 1만1081명이 찾았다.

국가유산을 활용한 문화상품을 판매하는 ‘K-헤리티지’ 상점은 20∼24일 닷새간 누적 매출이 1억원을 돌파했다고 국가유산진흥원 측은 전했다. 특히 한국조폐공사가 선보인 기념주화는 380장 이상 판매됐다.

국가유산청 관계자는 “주말을 맞아 ‘대한민국관’을 찾는 방문자가 증가할 것으로 예상된다”며 “질서 유지와 안전 관리에 더욱 신경 쓰겠다”고 말했다.

최근 K-컬처에 대한 관심을 반영하듯 한국에서 처음 열린 이번 위원회에 대한 관심도 컸다. 개막 전부터 이전 위원회보다 많은 인원이 등록하면서 유네스코 본부에서도 놀라워했다고 국가유산청은 전했다. 지난 23일 오후 6시 기준으로 본회의에 참석하기 위해 등록한 사람은 162개국 3111명으로, 역대 위원회 가운데 가장 많은 것으로 파악됐다.

‘대한민국관’ 전시 전경. 배문규 기자

‘대한민국관’ 전시 전경. 배문규 기자

‘대한민국관’ 전시 전경. 배문규 기자

‘대한민국관’ 전시 전경. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시 전경. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시 전경. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시. 배문규 기자

국가유산진흥원이 선보인 ‘헤리티지 : 타임리스 타임’ 전시. 배문규 기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글