창간 80주년 경향신문

미군 “오만만서 봉쇄선 뚫으려던 이란 유조선 무력화”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미군이 호르무즈 해협 인근 오만만에서 해상 봉쇄선을 통과하려던 이란 유조선을 사격해 무력화했다고 밝혔다.

미 중부사령부는 해상 봉쇄 재개 이후 이란 상선 12척에 대해서도 항로 변경을 지시했다고 밝혔다.

미국은 호르무즈 해협과 오만만 일대에서 해상 통제 작전을 강화하며 이란 선박의 이동을 엄격히 관리하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미군 “오만만서 봉쇄선 뚫으려던 이란 유조선 무력화”

입력 2026.07.25 09:56

수정 2026.07.25 09:59

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
아라비아해 항해하는 미 군함. 미 중부사령부 엑스 계정.

아라비아해 항해하는 미 군함. 미 중부사령부 엑스 계정.

미군이 호르무즈 해협 인근 오만만에서 해상 봉쇄선을 통과하려던 이란 유조선을 사격해 무력화했다고 밝혔다.

AP통신 보도에 따르면, 미 중부사령부(CENTCOM)는 24일(현지시간) 오만만에서 해상 봉쇄선을 돌파하려던 이란 유조선 ‘M/T 라빈호’의 엔진룸을 향해 사격을 가해 운항을 중단시켰다. 미군은 선원들에게 여러 차례 경고했지만 이에 응하지 않아 무력 조치에 나섰다고 설명했다.

이번 조치는 미국이 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 움직임에 대응해 지난 15일 해상 봉쇄 작전을 재개한 이후 두 번째로 이란 선박을 직접 차단한 사례다. 앞서 미군은 이란의 주요 석유 수출 거점인 하르그섬으로 향하던 유조선 벨마호도 저지한 바 있다.

미 중부사령부는 해상 봉쇄 재개 이후 이란 상선 12척에 대해서도 항로 변경을 지시했다고 밝혔다. 미국은 호르무즈 해협과 오만만 일대에서 해상 통제 작전을 강화하며 이란 선박의 이동을 엄격히 관리하고 있다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 물동량의 상당 부분이 통과하는 전략적 요충지다. 최근 미국과 이란의 군사적 대치가 격화하면서 국제 원유시장과 글로벌 해운업계도 긴장감을 늦추지 못하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글