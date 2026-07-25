미군 “오만만서 봉쇄선 뚫으려던 이란 유조선 무력화”

미군이 호르무즈 해협 인근 오만만에서 해상 봉쇄선을 통과하려던 이란 유조선을 사격해 무력화했다고 밝혔다.

AP통신 보도에 따르면, 미 중부사령부(CENTCOM)는 24일(현지시간) 오만만에서 해상 봉쇄선을 돌파하려던 이란 유조선 ‘M/T 라빈호’의 엔진룸을 향해 사격을 가해 운항을 중단시켰다. 미군은 선원들에게 여러 차례 경고했지만 이에 응하지 않아 무력 조치에 나섰다고 설명했다.

이번 조치는 미국이 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 움직임에 대응해 지난 15일 해상 봉쇄 작전을 재개한 이후 두 번째로 이란 선박을 직접 차단한 사례다. 앞서 미군은 이란의 주요 석유 수출 거점인 하르그섬으로 향하던 유조선 벨마호도 저지한 바 있다.

미 중부사령부는 해상 봉쇄 재개 이후 이란 상선 12척에 대해서도 항로 변경을 지시했다고 밝혔다. 미국은 호르무즈 해협과 오만만 일대에서 해상 통제 작전을 강화하며 이란 선박의 이동을 엄격히 관리하고 있다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 물동량의 상당 부분이 통과하는 전략적 요충지다. 최근 미국과 이란의 군사적 대치가 격화하면서 국제 원유시장과 글로벌 해운업계도 긴장감을 늦추지 못하고 있다.